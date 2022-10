Erinnerung an ermordete Juden

Wertheim. Auch in diesem Jahr werden Schülerinnen und Schüler der Comenius Realschule (CRW) in Bestenheid während ihrer Freizeit in Wertheim an die ermordeten Juden aus der Großen Kreisstadt erinnern. Termin ist am Donnerstag, 13. Oktober, von 14 bis 15 Uhr.

Plakate zum Lebenslauf

Die Schüler werden wieder für eine Stunde mit einem Plakat zum Lebenslauf des Ermordeten an dem zur Erinnerung an diesen verlegten Stolperstein stehen. Dabei würden sich die Jugendlichen freuen, wen sie mit Passanten zum Thema ins Gespräch kommen könnten. Anschließend verbleiben die Plakate bis einschließlich Samstagvormittag an den Stolpersteinen und werden dann wieder abgeräumt.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, seien während der Aktion bislang die Plakate bei der Bevölkerung auf großes Interesse gestoßen. Hintergrund des Erinnerungsdienstes ist die Verschleppung von 6500 Juden aus Baden am 22. Oktober 1940 – darunter 19 Wertheimerinnen und Wertheimer – ins Konzentrationslager Gurs in Südfrankreich. Die allermeisten dieser Menschen, darunter 15 Wertheimer Bürgerinnen und Bürger, wurden im August 1942 in die Vernichtungslager des Ostens weiterverschleppt und dort ermordet.

Gedacht wird am Donnerstag aber allen Wertheimern, die im NS-Regime ermordet wurden, darunter 36 Personen, die im Rahmen der „Euthanasie“-Verbrechen ermordet wurden, ein ermordeter politisch Andersdenkender, ein Mädchen aus der Gruppe der Sinti sowie mehr als 100 Juden aus Wertheim. Insgesamt liegen 73 Stolpersteine im ganzen Stadtgebiet. Für viele Ermordete liegen in anderen Städten, von denen aus sie deportiert wurden, Stolpersteine oder sie sind lediglich im Wertheimer Gedenkbuch verzeichnet.

Die Aktion mit den Schülerinnen und Schülern der zehnten Realschulklassen und der neunten Hauptschulklasse organisiert haben deren Lehrerinnen und Lehrer. Sie hoffen, dass der Erinnerungsdienst dazu beiträgt, Menschen heutzutage vor einer Ausgrenzung oder gar Verfolgung von Minderheitengruppen in der Gesellschaft zu bewahren.