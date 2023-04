BLB spielt in Wertheim: Abgründe hinter der Hochglanzfassade

Wertheim. In seinem Film „Masken“ vereint der „französische Hitchcock“ Claude Chabrol Thriller und Lustspiel zu einem medienkritischen Pamphlet gegen die leeren Glücksversprechen des Fernsehens. Intendant Carsten Ramm bringt mit der Badischen Landesbühne (BLB) das Drehbuch als sinnliches Theatererlebnis nach Wertheim. Dort ist die Inszenierung am Dienstag, 25. April, um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige zu sehen.

Das wahre Gesicht

Die Frage lautet: Wie stark können das öffentliche Bild eines Menschen und dessen wahres Gesicht auseinanderklaffen?

Showmaster Christian Legagneur trieft vor Güte, Herzlichkeit und Nächstenliebe. In seiner populären Fernsehsendung betreibt er ein vorgeblich menschenfreundliches Spiel mit den Sehnsüchten seiner Studiogäste. Nun will der Journalist Roland Wolf eine Biografie über den Publikumsliebling schreiben.

Zur Recherche lädt Legagneur Roland auf seinen Landsitz ein. Nach und nach beginnt die Hochglanzfassade der berühmten TV-Persönlichkeit zu bröckeln.

Aber auch Roland führt ein Doppelleben. Denn in Wahrheit ist sein Name nicht Wolf, sondern Chevalier – und er will das plötzliche Verschwinden seiner Schwester aufklären, die sich zuletzt im Haus des Moderators aufgehalten hatte. Auf ihren Spuren gerät er immer tiefer in einen Strudel dunkler Machenschaften.

Claude Chabrol reißt in seinem Stück „Masken“ die Fassade des schönen Scheins ein und zeigt, was sich dahinter verbirgt: rücksichtslose Menschenverachtung und Habgier. Ein spannender Krimi über menschliche Abgründe und die Nähe von Wohlstand und Verbrechen.

Wie es abschließend in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, gehören bei der Aufführung in der Main-Tauber-Stadt zum BLB-Ensemble Lydia Fuchs, Stefan Holm, René Laier, Thilo Langer, Ghorban Moinzadeh, Evelyn Nagel, Nadine Pape, Lukas Maris Redemann sowie Ines Unser.

Für das Bühnenbild zeichnet Tilo Schwarz, für die Kostüme Kerstin Oelker verantwortlich.