Beste Stimmung beim Dertinger Weinfest

Dertingen. Vier Tage lang wurde in Dertingen das 49. Weinfest gefeiert. An allen Festtagen war die Veranstaltung gut besucht. Entsprechend zufrieden waren die Veranstalter. Der „Tag der Radler und Wanderer“ stand zum Finale am Montag auf dem Programm.

Schon am Vormittag spielte die Musikkapelle Dertingen unter Leitung von Michael Geiger im Festzelt. Radler und Wanderer nutzten gerne die Möglichkeit zum Mittagstisch beziehungsweise für Kaffee und Kuchen.

Die Musikkapelle spielte die Polka „Von Freund zu Freund“, und Moderator Joachim Hettinger erklärte, dass dieses Stück all jenen gewidmet ist, die schon seit Jahrzehnten die Tage um den 1. Mai nutzen, um nach Dertingen zu wandern oder deren Fahrradtour in die Ortschaft führt. Weinprinzessin Katharina Flegler bedankte sich bei den vielen ehrenamtlich Helfenden und lud die vielen Gäste dazu ein, die Weinvielfalt vom Mandelberg zu genießen. Auch Martin Baumann vom Organisationsteam hieß die vielen Radler, Wander- und Weinfreunde willkommen.

„Ich bin gerne nach Dertingen gekommen“, sagte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und freute sich, dass er die Veranstaltung in vollem Glanze genießen darf. Er erinnerte sich mit einem frohen Lachen an den ersten Tag seiner Amtszeit als Oberbürgermeister. An diesem Tag durfte er in Dertingen auf dem Weinfest sein. Mit einem Trinkspruch lud er die Weinfreundinnen und Weinfreunde noch zum Verweilen im Festzelt ein.

In einem ersten Fazit äußerte sich Martin Baumann sehr zufrieden mit dem Verlauf des 49. Dertinger Weinfests. „Wir haben ein tolles Stammpublikum“, schwärmte er. Gerade die Musikveranstaltungen in den Abendstunden seien hervorragend angenommen worden. Zum Ausklang spielten die „Lieblers“ aus Erlenbach. Das Quartett - ein reiner „Familienbetrieb“ – kam mit seiner Musik und den Einladungen zum Mitsingen beim Publikum ausgezeichnet an und sorgten so für beste Stimmung zum Finale.