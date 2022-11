Beratung und Verkauf im Bahnhof

Wertheim. Die Einrichtung von insgesamt drei Mobilitätszentralen ist im Main-Tauber-Kreis vorgesehen. Die erste wurde im Dezember 2019 in Bad Mergentheim eröffnet, eine dritte soll in Lauda entstehen. Zum 1. Dezember wird die Einrichtung in Wertheim ihren Betrieb aufnehmen.

Diese sogenannten Mobilitätszentralen sollen Bürgern und Touristen als Anlaufstelle rund um das Thema Mobilität zur Verfügung stehen. Künftig wird es also wieder eine persönliche Beratungs- und Verkaufsstelle im Wertheimer Bahnhofsgebäude geben.

Neben Bus und Bahn können hier künftig auch Taxis gebucht oder Autos und E-Bikes ausgeliehen werden, haben die Verantwortlichen angekündigt. So soll insgesamt der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region weiter ausgebaut werden.

Da das Auto gerade auf dem Land kaum wegzudenken ist, sind im Bereich der Mobilitätszentrale künftig auch zwei E-Ladesäulen und ein entsprechendes Elektrofahrzeug zum Car-Sharing.

Das Verkehrsministerium fördert die Einrichtung und den Betrieb der Mobilitätszentrale Wertheim im Rahmen der „Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität“ mit über 30 000 Euro. Jetzt liegt es an den Nutzern, ob das vielfältige Angebot angenommen wird.

Am kommenden Dienstag wird die zweite Mobilitätszentrale im Kreis mit einem feierlichen Festakt offiziell eröffnet, ab Donnerstag, 1. Dezember, steht die neue Einrichtung dann der Öffentlichkeit zur Verfügung.