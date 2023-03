Bald schrankenfreies Parken in Wertheim

Wertheim. Zu seiner ersten Sitzung mit Thomas Müller als Geschäftsführer kam jetzt laut Information der Stadtverwaltung Wertheim der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) und Wohnbau Wertheim (WBW) zusammen. Aus Reihen des Gremiums erstmals im September 2021 angeregt, wurde das digitale Parkraummanagement für die Tiefgarage und den Parkplatz am Main nun beschlossen. Das neue System soll nach dem Altstadtfest eingeführt werden.

„Die Schrankenanlage an der Tiefgarage und am Parkplatz Main hat nach rund 20 Jahren ausgedient“, informierte Thomas Müller. Die Steg habe deshalb verschiedene Alternativen mehrerer Anbieter geprüft, darunter auch die Umrüstung auf ein digitales Parkraummanagement. Dabei handelt es sich um ein schrankenloses System, das auf Basis von Kennzeichenerkennung der Fahrzeuge arbeitet.

