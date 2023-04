Kandidaten stellen sich in Werbach vor

Werbach. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Wahl des zukünftigen Werbacher Bürgermeisters. Diese findet am Sonntag, 23. April, statt. Am Dienstag vergangener Woche war Bewerbungsschluss.

Die vier Kandidaten, die ihre Unterlagen eingereicht haben, wurden vom Wahlausschuss bestätigt. Derzeit sind alle Bewerber aktiv in der Kommune unterwegs, um für sich zu werben.

Die Verwaltung hat nun allen Bewerbern die Möglichkeit eingeräumt, sich auf einer gemeinsamen Veranstaltung vorzustellen. Diese soll am Donnerstag, 13. April, ab 19 Uhr in der Tauberhalle stattfinden. Die Regularien dafür wurden bereits auf der Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Alle Bewerber stellen sich nacheinander – ohne Beisein der anderen Kandidaten – jeweils maximal 15 Minuten dem Publikum vor. Sie können dabei auch Stellung zu verschiedenen Themen beziehen.

Die Reihenfolge der Kandidaten ist durch die Reihenfolge ihrer eingegangenen Bewerbungen festgelegt: Georg Wyrwoll, Stefan Kempf, Lutz Strobel und Thomas König. Anschließend nehmen die vier gemeinsam auf dem Podium Platz.

Bürger können dann an die Bewerber Fragen richten. Diese dürfen nicht länger als eine Minute sein. Um Ausgewogenheit zu erzielen, dürfen maximal drei Fragen von jedem Bürger gestellt werden. Die Fragestellenden müssen vorab ihren Namen und ihren Wohnort nennen. Für die Beantwortung der Fragen hat jeder Bewerber maximal fünf Minuten Zeit.

Eine Diskussion zwischen Bürgern und Bewerbern oder den Bewerbern untereinander soll nicht stattfinden.

Ist ein zweiter Wahlgang erforderlich, weil keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekam, wird dieser am Sonntag, 7. Mai, stattfinden. Dafür erfolgt noch einmal eine Bewerbungsfrist vom 24. bis 26. April, 18 Uhr. Zieht keiner der bisherigen Kandidaten seine Bewerbung zurück, bleibt diese automatisch bestehen.

Kommen in der Zeit neue Bewerber hinzu, wird es eine zweite gemeinsame Vorstellungsrunde am Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr in der Tauberhalle geben.

Reicht jedoch kein weiterer Kandidat seine Bewerbung ein, wird es keine weitere gemeinsame von der Verwaltung organisierte Vorstellungsrunde geben.