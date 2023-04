Die Gamburg hat ihre Tore geöffnet

Gamburg. Wenn im Burgpark die Wildnarzissen blühen, beginnt auf der Gamburg ob der Tauber die touristische Hauptsaison. Die Burg- und Gartentore sind wieder regulär an jedem Wochenende und Feiertag für Besichtigungen und Führungen geöffnet. Letztere können für Gruppen ab sieben Personen weiterhin auch außerhalb der Öffnungszeiten angefragt werden. Auch das stimmungsvolle Café auf der Burgterrasse sowie der Shop im Alten Waschhaus werden nun wieder bis zum Ende der Saison Anfang November in Betrieb genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu kommen erneut die zahlreichen Veranstaltungen, die das Burgleben zum Teil auch schon im Winter bereichert haben. Das Saisonprogramm beginnt gleich mit einer Neuerung, nämlich einer von zwei botanischen Wanderungen mit Rudolf Fiederlein zum Gamburger Naturschutzgebiet Apfelberg am 23. April. Am 30. April wird der beliebte Reigen der insgesamt acht Sagen- und Geisterführungen mit einem festlichen Walpurgisfeuer weitergeführt. Es folgt am 14. Mai der erste von zwei Baum- beziehungsweise Kräuterkursen mit Friederike Faulhaber in den Gärten der Gamburg.

In den Juni fallen unter anderem altbewährte „Klassiker“ wie die literarische Melusinen-Wanderung zur Gamburger Eulschirbenmühle (4. Juni), der jährliche Staufer-Tag mit Vortrag von Dr. Hans-Christoph Noeske über Schätze und Stationen auf dem Kreuzzug Kaiser Barbarossas (10. Juni) sowie zwei der langjährigen Kooperationen mit dem benachbarten Kloster Bronnbach: Zum einen die Kombiführung zu den beiden Anlagen als außergewöhnliche Bauten der Spätromanik (17. Juni), zum anderen das Kreativwochenende zum Arbeiten mit Buntstift (24. bis 25. Juni), dem noch zwei weitere als Zeichen- (5. bis 6. August) und Tuschekurs (30. September bis 3. Oktober) folgen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kriminalität Prozess-Auftakt im Fall „Bobstadt“ Mehr erfahren

Im Juli gibt es weitere Kurse zu entdecken: Jan Sachers lehrt am 1. Juli Historisches Fechten und am 2. Juli Intuitives Bogenschießen und bietet dies nochmals im September an. Es folgen ab dem 8. Juli fünf Kurse zu Gesundheits-QiGong und Waldbaden mit Rainer Kinscher. Außerdem wird zu ausgesuchten Tagen im Sommer das „Salonorchester Buchen“ die Besucher des Burgcafés unterhalten und damit an eine durch die Pandemiejahre unterbrochene Tradition anknüpfen.

Der Herbst bringt unter anderem die kombinierte Themenführung „Landpartie zu den Kreuzfahrern“ durch die Gamburg, die Oktogonkirche Grünsfeldhausen und das Schloss Mergentheim am 1. Oktober. Außerdem die Fanfarenklänge des Turmbläsers anlässlich des Ultramarathons „Taubertal 100“ am 7. Oktober. Schließlich endet das Jahr mit zwei ganz neuen Angeboten zur Adventszeit: Eine Wanderung von der Burgkapelle über die Gamburger Pfarrkirche und 14-Heiligen-Kapelle zur Uissigheimer Stahlbergkapelle mit Laternen, Andachten und festlicher Blasmusik am 9. Dezember. Am Tag drauf führt dann das Vokalensemble „Schwesterhochfuenf“ alte Adventslieder neu arrangiert im Rittersaal auf.