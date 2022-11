Bio-Apfelsaft für den Tafelladen

Werbach. Gerade bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen sind immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen. Im Tafelladen haben Menschen mit geringem Einkommen oder sozialer und finanzieller Notlage die Möglichkeit, Lebensmittel und Waren zu günstigeren Preisen einzukaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Große Freude herrschte daher bei der Tafel Tauberbischofsheim über die Nachricht, dass der Förderverein der Welzbach Grundschule 36 Kisten des im Rahmen eines Projektes des Kinderbildungszentrums selbst hergestellten Apfelsaft an den Tafelladen spenden wolle. Kurz darauf konnten Verena Auerhammer ,in Vertretung der Leiterin des Tafelladens Sylvia Hehn, und Wendelin Bopp 216 Glasflaschen Bio-Apfelsaft in der Schule in Empfang nehmen.

Sie bedankten sich bei Schulleiterin Ulrike Münkel und dem Fördervereinsvorsitzenden Andreas Dengel für die Spende. Die Schulleiterin versprach, auch weiterhin die verschiedenen Aktionen der Tafel zusammen mit den Eltern der Schule unterstützen zu wollen.