„The International Trio” in Weikersheim zu sehen

Weikersheim. „The International Trio“ stehen für New Orleans Jazz und Harlem Swing und sind unterhaltsam wie eh und je – auf höchstem Niveau. Mit viel Charme, Temperament und Improvisationslust begeistert das Trio seit über zwei Jahrzehnten seine Fans in Weikersheim. Die Musiker haben den klassischen Jazz absolut verinnerlicht und finden mit ihrem Stil und ihrer Interpretation höchste Anerkennung. Thomas l’Etienne präsentiert diese Musik nicht nostalgisch sondern frisch und im Heute. Trevor Richards ist ein Schüler von Zutty Singleton, dem Schlagzeuger von Louis Armstrong. Paul Asaro aus den USA ist ein Meister des äußerst anspruchsvollen Stride-Piano-Stils. Olivier Franc ist mittlerweile ein weltberühmter Solist im Bechet-Stil und Träger des Prix Sidney Bechet. Am Dienstag, 19. April, sind sie um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie (Wittenstein-Saal) zu Gast. Tickets erhält man im Internet unter www.tauberphilharmonie.de oder unter Telefon 07934/995 9999. Bild: Veranstalter

