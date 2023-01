Sogar der Bürgermeister wanderte mit

Laudenbach. Stimmungsvolles Ambiente und gute Laune verbreitete die Laudenbacher Glühweinwanderung, die kürzlich stattfand. Bei idealen äußeren Bedingungen, kalt und trocken, fand die vierte Glühweinwanderung der Laudenbacher Weingärtner und der WG Markelsheim statt.

Die Veranstalter haben sich alle Mühe gegeben, bei der winterlichen Wanderung mit LED-Licht auf dem Weg und den zwei gemütlichen Hallen für ein stimmungsvolles Ambiente zu sorgen.

Schöne Abwechslung

Mehr als 200 Besucher genossen nach den einführenden Worten der Markelsheimer Weinkönigin Sophia und Weikersheims Bürgermeister Nick Schuppert an den drei Stationen leckere, heiße Glühwein- und Punschspezialitäten. Vom Roten und Weißen bis zum Wintertraum wurden die Gäste aus nah und fern an den Stationen auch noch mit regionalen Leckereien verwöhnt.

Die zwei gemütlichen Hallen, wie die historische Scheune in Haagen und die Halle von Josef Moll an den Außenstationen, boten ausreichend Platz zum Sitzen. Wem es zu kalt war, der konnte sich an den Feuertonnen aufwärmen.

Alle Besucher waren bestens gelaunt und verbrachten einen tollen Abend mit netten Leuten und guten Gesprächen. Die Glühweinwanderung war die wohl schönste Abwechslung und bot Gelegenheit, den Winter bei klarer Luft in der Dunkelheit mit Freunden einmal anders zu genießen, was auch das einhellige Lob der vielen Besucher zu dieser Veranstaltung zeigte.

Perfekte Mischung

Und das Beste kam zum Schluss: Nach der Wanderung konnte jeder noch die Glühweinparty im gemütlichen und stimmungsvollen Ambiente des Julius-Echter-Kellers mit DJ Andy besuchen. Wandern, nette Gespräche, tanzen, singen bei abwechslungsreiche Musik und leckeren Getränken sowie Speisen boten die perfekte Mischung für einen super Erlebnisabend. Für Organisation und Vorbereitung zeichneten übrigens Andrea Büttner und viele freiwillige Helfer verantwortlich.