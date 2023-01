Kloster Bronnbach im winterlichen Ambiente

Bronnbach. In der kalten Jahreszeit entfaltet die ehemalige Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach einen besonderen Charme. Besucherinnen und Besuchern bietet sich bei der Winterabendführung am Samstag, 4. Februar, um 17 Uhr die Gelegenheit, das beschauliche und traditionsreiche Ambiente hautnah zu erleben. Gästeführer Kurt Lindner gewährt einen Einblick in die Geschichte der jahrhundertealten Mauern und beschreibt das Leben sowie den Alltag der Mönche in der Kälte des winterlichen Klosters. Den Abschluss bildet das Orgelkonzert in der Kirche. In der Vinothek können sich die Gäste bei Glühwein aufwärmen. Treffpunkt zur Führung ist am Klosterladen. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldung ist nötig unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de. lra/ Bild: Kloster Bronnbach.

