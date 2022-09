„Schau!“ geht bald zu Ende

Weikersheim. Die Weikersheimer „Skulpturen.Schau!“ geht zu Ende. Die Figuren von Malgorzata Chodakowska sind noch bis Sonntag, 18. September in der Stadt zu sehen. Danach werden sie wieder zurück in das Atelier der Künstlerin nach Dresden gebracht.

Wer sie also noch nicht gesehen hat, kann sich dies noch für die nächsten Tage vornehmen. Viele Gäste, die spontan oder eigens für die Ausstellung nach Weikersheim reisen, sind tief beeindruckt und es gibt viele begeisterte Einträge im Gästebuch, welches in der Tourist-Info ausliegt.

„Umwerfend schön“

„Frau mit Hemd“ ist eine der Skulpturen der Künstlerin Malgorzata Chodakowska, die noch bis Sonntag, 18. September in der Stadt zu sehen sind. © Stadt

„Nach Jahren mal wieder in Weikersheim und welch umwerfend schöne Figuren begrüßen uns auf dem Marktplatz, vor dem Schloss und danach auch noch beim Morgenspaziergang vor der TauberPhilharmonie“, schreibt ein Besucher. „Großartige Skulpturen, so lebendig und man meint, man könnte sie direkt ansprechen, sind dabei aber entrückt in ihrer künstlerischen Persönlichkeit. Sie haben uns eine große Freude bereitet.“ pm