Patricia Leifeling seit 50 Jahren dabei

Weikersheim. Die Firma Hieber AG aus Weikersheim ehrte im Rahmen der Weihnachtsfeier in der TauberPhilharmonie acht ihrer Mitarbeiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist inzwischen eine schöne Tradition bei der Hieber Installationen und Handel AG aus Weikersheim, dass langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende eines Jahres, im Rahmen der Weihnachtsfeier, für ihre Treue zum Unternehmen besondere Anerkennung erfahren.

Unter einer strengen 2G-Plus-Regelung fand die Weihnachtsfeier in den Räumlichkeiten der Tauberphilharmonie statt. Alle Anwesenden waren zweifach geimpft, viele bereits geboostert und zusätzlich getestet.

Der Vorstand Detlef Hieber und Gabi Ehrmann-Hieber dankten den Jubilaren für ihr jahrelanges und treues Engagement und betonten, wie sehr sie die Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen schätzen und sprachen ihnen ihre Glückwünsche aus. „In unserer schnelllebigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man auf so eine große Stammbelegschaft blicken kann. Auch das langjährige Wissen und die Erfahrung sind für ein Familienunternehmen wie die Hieber AG von hoher Bedeutung. Mit solchen Mitarbeitern in unserem Team können wir uns zuversichtlich und voller Energie dem Jahr 2022 zuwenden“, so Detlef Hieber. Insgesamt standen acht Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit und eine Ehrung für hervorragende Prüfungsergebnisse an. Nico Schmitt wurde aufgrund seiner großartigen Prüfungsergebnisse bei der Gesellenprüfung geehrt, wodurch er zudem als Kammersieger 2021 im Bereich Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausgezeichnet wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für jeweils fünf Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Yannik Schmitt und Friedrich Hoffmann geehrt. Yannik Schmitt hat bereits seine Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik im Jahr 2020 erfolgreich im Hause der Hieber AG abgeschlossen und verstärkt nun das Elektroteam. Friedrich Hoffmann ist seit 2016 als Gas- und Wasserinstallateur für das Unternehmen tätig. Thomas Wagenpfahl wurde für seine zehnjährige Tätigkeit als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei der Hieber AG geehrt. Er hat bereits seine Ausbildung bei Hieber absolviert und ist seither Tag für Tag für die Firma im Einsatz.

Auf 15 Jahre Betriebszugehörigkeit schauen Oliver Skrajewsky und Eckhard Schäfer zurück. Oliver Skrajewsky ist als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer für das Kundendienstteam unterwegs. Er gehört zu den wichtigen und erfahrenen Kundendienstmonteuren des Hieber- Teams. Eckhard Schäfer ist als Elektroinstallateur überwiegend im Privatkundenbereich tätig.

Timo Kletzander und Gerold Schmitt schauen auf eine 25-jährige Betriebstreue zurück. Timo Kletzander ist als Gas-Wasserinstallateur im Kundendienstbereich im Einsatz. Gerold Schmitt ist als Handelsfachwirt im Bereich Disposition, Lager und Faktura für das Unternehmen tätig.

Den krönenden Abschluss bildete Patricia Leifeling, ein „Urgestein“ der Hieber AG. Sie ist seit 50 Jahren für das Unternehmen tätig und hat bereits die Anfänge des Unternehmens miterlebt und mitgestaltet. Solch eine lange Verbundenheit und Betriebstreue ist selten und wurde daher auch von Vorstand Detlef Hieber besonders gewürdigt. Als Dank und Anerkennung wurde sie zusätzlich durch eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg geehrt. Die Hieber AG blicke auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Unseren Mitarbeitern gebührt großer Dank und Anerkennung, sie sind die Qualitätsgrundlage für unseren Erfolg. Ich und meine Frau sind stolz, ein Teil dieses besonderen Teams zu sein“, so Detlef Hieber bei den Ehrungen.

Dass das Unternehmen trotz Wachstums immer noch familiär geführt werde, trage sicher wesentlich zum guten Betriebsklima bei, denn die Mitarbeiter identifizierten sich mit dem Betrieb, heißt es abschließend.