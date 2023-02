Müllsammelaktion geht in die dritte Runde

Weikersheim. Weikersheim 2021 – mitten im Lockdown, als selbst Spaziergänge möglichst nur einzeln oder bestenfalls im Familienverbund stattfinden sollten - fiel den beiden Freundinnen Elisa Heiligers und Johanetta Müller auf, dass sich nach der Schneeschmelze und vor dem Frühjahrsaustrieb straßauf, wegab mehr blau, gelb, rot an Weg- und Wiesenrändern, auf Plätzen und in Wäldern zeigte, als erste Frühlingsblüher erwarten ließen. Die Kinder schauten noch genauer: „Das ist ja alles Müll,“ beschwerten sie sich.

Wie recht sie hatten: Da lugten wild durcheinander leere Milchtüten, Glasflaschen und Getränkedosen, Bonbonpapiere, Einweg-Verpackungen fürs Sandwich, Corona-Masken, Farbdosen und sogar komplette Fahrradfelgen durchs noch kahle Wintergestrüpp. Kurz entschlossen riefen Elisa Heiligers und Johanetta Müller zur ersten Weikersheimer Müllsammelwoche „Weikiki glänzt“ auf. Die Stadt beschaffte Müllgreifzangen, organisierte einen Müllcontainer, und an der Touristinfo standen eine Woche lang ab 10 Uhr früh Müllsammelutensilien zur Verfügung. Was Dank der großen Sammelunterstützung von örtlichen Vereinen und Einzelsammlern während ihrer Müllsammel-Spaziergänge zusammenkam, brachte den am Heiligen Wöhr aufgestellten Container fast zum Bersten.

Die Idee machte Schule - und geht in diesem Jahr vom 25. Februar bis zum 5. März in die dritte Sammelrunde. Und wieder haben sich schon weit im Vorfeld etliche Vereine und Gruppierungen als „SaubermacherInnen“ angekündigt. Mit dabei sind unter anderem der Club W71, das Dorfmuseumsteam, der Jugendclub der katholischen Kirche, Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde, der Klimastammtisch, Kindergärten, Schulen, der Schwäbische Albverein und der TSV Weikersheim. Die Organisatorinnen wünschen sich, dass zumindest während der zehntägigen „Weikiki glänzt“-Aktion Mülltüte, Handschuhe und gegebenenfalls die Müllgreifzange beim alltäglichen Weg zum Arbeitsplatz, zum Einkauf oder zur Schule zur Grundausstattung gehören. „Wenn wieder viele mitmachen beim Vorfrühlings-Spaziergang mit positiver Nebenwirkung, kann Weikersheim schon kurz nach den tollen Tagen müllfrei in den Frühling starten.“

Dass es dringend an der Zeit ist, erneut auf Sammeltour zu gehen, war schon bei einer Kleinsterkundung zwischen Feuerwehr und katholischem Kindergarten feststellbar: Keine Viertelstunde dauerte es, bis im Sammelsack diverse Corona-Masken, Flaschen, jede Menge Kippen, eine kaputte E-Zigarette, dazu Pappbecher, Sandwichverpackungen und Scherben, die sich nun ganz bestimmt nicht in der Nähe eines Kindergartens finden sollten, gesammelt hatten. Ergänzt wird die Aktion in diesem Jahr durch eine Stadtführung mit Müllsammlung und eine geführte Wanderung mit dem Schwäbischen Albverein.

Der Müllsammel-Stadtspaziergang mit Johanetta Müller findet am Mittwoch, dem 1. März statt. Treffpunkt für Groß und Klein, Einzelspaziergänger und Familien ist um 16 Uhr auf dem Marktplatz, Müllgreifzangen stehen an der Tourist-Information parat.

Treffpunkt für die geführte Wanderung zum Wartturm mit dem Schwäbischen Albverein am letzten „Weikiki glänzt“-Sammeltag (5. März, 13 Uhr) ist ebenfalls am Marktplatz. Müll-Greifzangen gibt’s vom 25. Februar bis zum 5. März täglich von 10 bis 18 Uhr an der Tourist-Info. Der Weikiki glänzt-Müllcontainer steht im Heiligen Wöhr – Abgabe (Hinweis zum Sondermüll beachten!) täglich von 10 bis 18 Uhr. Für die Sammelaktions-Doku auf der Homepage und Instagram sind Fotos vom Sammeln und den Funden willkommen. ibra