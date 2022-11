Lust auf neues Wissen?

Weikersheim. Die digitalen Angebote der Bibliotheken sind gefragter denn je. Über die Onleihe Heilbronn-Franken bietet die Stadtbücherei Weikersheim ihren Kunden rund um die Uhr Zugang zu über 100 000 digitalen Medien wie eBooks, Zeitungen und Zeitschriften, Hörbüchern und auch zu einem vielfältigen, qualifizierten e-Learning-Angebot. Denn die digitalen Lernangebote werden für die berufliche, schulische und private Weiterbildung immer wichtiger.

Zu den bereits bewährten Angeboten LinguaTV und LinkedIn ist im Oktober die ZEIT Akademie als digitales Weiterbildungsangebot hinzugekommen. Nutzer mit einem Bibliotheksausweis der Stadtbücherei Weikersheim haben nun Zugriff auf über 100 neue e-Learning-Kurse. Die Auflockerung der Lerneinheiten mit Kurzvideos, Quizaufgaben, Gamification, Grafiken und Bildern sorgt für eine umfassende Erfahrung und Spaß beim Lernen. Die Online-Kurse zu den Themen Business, digitale Zukunft, Karriere, Psychologie, Kommunikation, Wirtschaft, Kultur, Naturwissenschaften und vieles mehr wenden sich an neugierige Menschen aller Altersgruppen, die ein Gebiet von Grund auf erschließen möchten. Die Kurse versprechen unabhängiges und effizientes Lernen mit Zugang zu exklusivem Wissen von über 120 Experten. Von hochkarätigen Dozenten lernen – komfortabel online und zeitlich flexibel – dafür stehen die Kurse der Zeit-Akademie.

Aber auch die bisherigen Angebote bieten viel: LinguaTV beinhaltet Online-Sprachkurse in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene sowie Deutsch als Fremdsprache. Jeder Teilnehmer kann in einem Einstufungstest sein sprachliches Niveau herausfinden, somit kann man flexibel und in individuellem Tempo lernen: mit Videoszenen, Lernspielen und interaktiven Übungen sowie einem Vokabeltrainer.

Besonders empfohlen ist es deshalb auch für die Vorbereitung von Examen und offiziellen Zertifizierungen. Typische Gesprächssituationen aus Alltag oder Berufsleben erleichtern das Lernen. Das Niveau der Kurse entspricht dem Europäischen Referenzrahmen von A1 bis C1. LinkedIn Learning setzt auf Videotrainings – über 70 000 Trainingsvideos in mehr als 1500 Kursen. Themen sind hauptsächlich IT/Computer und Business-Skills, die in Deutsch und anderen Sprachen angeboten werden.

Der Zugang erfolgt über die Plattform www.onleihe-hn.de, der Auswahl der eigenen Bibliothek, der Büchereiausweisnummer plus Passwort und ist im Jahresbeitrag der Bibliothek bereits enthalten. Alle ausgeliehenen Kurse können 180 Tage lang genutzt werden.