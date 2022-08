Weikersheim. Unter dem Motto „Lebendige Geschichte“ rufen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am 14. August zu einem besonderen Aktionstag auf. Das abwechslungsreiche Programm für die ganze Familie macht den Tag zur spannenden Zeitreise in die prunkvolle Welt des Barock.

Schloss und Schlossgarten Weikersheim gelten als „Schatzkästchen“ der Renaissance und des Barock. Nahezu 50 Jahre residierten hier in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Fürstin Elisabeth Friederike Sophie und Graf Carl Ludwig von Hohenlohe. Sie bauten das Monument zur barocken Residenz aus und gaben Schloss und Garten nahezu die Gestalt, in der sie noch heute erhalten sind. Authentische Einblicke in das Leben der einflussreichen Hohenloher Grafenfamilie bekommen Schlossgäste beim Aktionstag in Schloss und Schlossgarten Weikersheim am Sonntag, 14. August, von 11 bis 17 Uhr. Unter dem Motto „Lebendige Geschichte“ lassen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum zweiten Mal in diesem Jahr vergangene Zeiten wiederaufleben. Ein abwechslungsreiches Programm lässt die Geschichte und das Leben bei Hofe lebendig werden und macht den Tag zum besonderen Highlight für die ganze Familie. Große und kleine Schlossgäste erwartet am Aktionstag ein buntes Programm: Wer durch die prunkvoll ausgestatteten Räume der barocken Residenz schlendert, trifft auf historische Persönlichkeiten und erfährt so beim kleinen Plausch mehr über das frühere Leben in Schloss Weikersheim. Kurzweilige Programmpunkte gibt es auch im Außenbereich des Schlosses: Das Duo „Pico Bello“ sorgt für Unterhaltung im Innenhof, auf der Schlossterrasse und im Garten. Bei historischen Spielen können Kinder und Erwachsene ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Wer möchte, kann im barocken Schlossgarten und der Orangerie spazieren gehen und die Seele baumeln lassen. Die stündlichen Schlossführungen fallen an diesem Tag aus. Am 2. Oktober findet der Aktionstag noch einmal statt.