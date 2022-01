Jeunesses Musicales gastiert mit neuem Programm in Weikersheimer Tauberphilharmonie

Das jüngste Spitzenorchester Deutschlands, das zuletzt im Sommer 2021 in Weikersheim zu Gast war, kommt am 23. April um 19.30 Uhr mit einem ganz besonderen Programm an die Tauber: neben Beethovens 6. Sinfonie, der sogenannten „Pastorale“, erklingt Hector Berlioz’s Sinfonie mit Solobratsche „Harold en Italie“. Ein Programm über Natur und Helden, übers Zuhören und musikalische

