Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Astronomische Vereinigung Weikersheim - Ab sofort ist die Sternwarte auf dem Karlsberg wieder für alle Interessierten geöffnet / Events im zweiten Halbjahr geplant Imposante Blicke ins Weltall: Sternwarte auf dem Karlsberg wieder geöffnet

Lange Zeit war es in den Sternen gestanden, wann denn die Astronomische Vereinigung Weikersheim ihre Arbeit wieder in vollem Umfang aufnehmen kann. Ab sofort kommt wieder Schwung rein in das Vereinsleben – zur Freude der Mitglieder.