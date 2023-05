Günter Steinmüller jetzt Ehrenmitglied

Weikersheim. Die Jahreshauptversammlung des TSV 1863 Weikersheim im Sportheim der Fußballabteilung stand ganz im Zeichen des geplanten „Tags des Sports“ am vierten Juli-Wochenende und der damit verbundenen Veranstaltungen. Anlass ist das 160-Jahr-Vereinsjubiläum, das auf dem neuen Sportgelände an der Tauber begangen wird.

Neben den üblichen Regularien – den Berichten und der Entlastung von Vorstand und Ausschuss standen Neuwahlen und Ehrungen auf dem Programm. So waren zu wählen der oder die zweite Vorsitzende sowie Geschäftsführer und Kassenprüfer.

Vorsitzender Dirk Schlenker freute sich, dass auch Bürgermeister Nick Schuppert, Sportkreisvorsitzender Volker Silberzahn, Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach und die Ehrenvorsitzende Rosemarie Spitzley gekommen waren.

Er berichtete von stabilen Mitgliederzahlen, coronabedingten Veranstaltungsausfällen und der jüngst eingeführten Probemitgliedschaft für Kinder und Jugendliche.

Seine Ausführungen gingen nahtlos in seinen Bericht als Abteilungsleiter Fußball über. Hier seien leicht steigende Mitgliederzahlen zu verzeichnen, vor allem die Fußballjugend sei „gut aufgestellt“. Ein Wermutstropfen sei nur die A-Jugend, die wegen Spielermangels aus dem Spielbetrieb abgemeldet werden musste. Die erste Mannschaft sei zwar aus der Bezirksliga abgestiegen, was aber „weiter kein Beinbruch ist“. Dafür seien aber die Damenmannschaften extrem erfolgreich. Eine erfreuliche Verjüngung habe es im Team der Abteilungsleitung gegeben: Lars Wiesler und Jannik Mies wurden kürzlich als Nachfolger der langjährigen Amtsinhaber Klaus Pommert, Matthias Wiesler und Roland Maier zu Jugendleitern gewählt.

Als neue Leiterin der Turnabteilung stellte sich Monja Melzer vor, die den langjährigen Abteilungsleiter Dr. Günter Steinmüller ablöste. Sie war bislang Jugendleiterin, ihre Nachfolgerin ist Annika Geuder. Die Mitgliederentwicklung sei sehr positiv, viele Kinder und Jugendliche stünden auf der Warteliste. Sie berichtete über die Teilnahme am Landesturnfest und weiteren Veranstaltungen und über die neu installierten Übungsgruppen Basketball und Darts. Im November wird es wieder die alle zwei Jahre stattfindende Sportschau der Turnabteilung in der Großsporthalle geben. Über den mittlerweile eingestellten Spielbetrieb der Abteilung Volleyball berichtete Katrin Oertel. Wie es mit der Abteilung weitergeht, werde gerade diskutiert.

Der neue Badminton-Abteilungsleiter Steffen Konrad berichtete vom Beginn der Freizeitrunde, von Veranstaltungen und von Aktionen zur Mitgliedergewinnung. Eine erfreuliche Mitgliederkonstanz habe die Abteilung Tennis zu verzeichnen, so deren Leiter Ulrich Löffler. Die sportlichen Erfolge könnten sich sehen lassen, Sorgen mache die Altersstruktur. Einige Aktionen hätten zu einem erfreulichen Zulauf im Jugendbereich geführt. Von einer großen Nachfrage im Jugendtraining wusste anschließend Ju Jutsu-Abteilungsleiter Friedemann Weller zu berichten. Abschließend schilderte der kommissarische Jugendleiter Thomas Melzer seine Aktivitäten zur Überarbeitung der Vereinsjugendstruktur. Nach dem Grußwort des Sportkreisvorsitzenden Volker Silberzahn stellte Schatzmeister Thomas Jäger seinen Kassenbericht vor. Nachdem ihm die Kassenprüferin Maria Frick-Hemer eine vorbildliche Arbeit bescheinigt hatte, nahm Bürgermeister Nick Schuppert die Entlastung vor. Schuppert streifte kurz die gemeinsamen Problemfelder wie Mängel am neuen Sportgelände und Überarbeitung der Sporthallen-Benutzungsordnung. Bei den Wahlen wurden jeweils einstimmig Dr. Günter Steinmüller zum zweiten Vorsitzenden, Walter Frick zum Geschäftsführer und Maria Frick-Hemer zur Kassenprüferin gewählt. Den Auftakt des Ehrungseeigens machte Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach. Er verlieh die Ehrennadel in Silber der Württembergischen Sportjugend an Matthias Wieser und in Gold an Roland Maier und Klaus Pommert. Die „wsj-Multitalent-Ehrung“ für besondere Verdienste erhielt TSV-Allzweckwaffe Thomas Melzer.

Bei den vereinseigenen Ehrungen wurden Julia Tremel mit der Ehrennadel in Bronze, Michael Mohnke mit Silber sowie Monja Melzer und Sandra Bauer mit Gold ausgezeichnet. Eine besondere Überraschung wartete zum Abschluss auf den langjährigen Turnabteilungsleiter Dr. Günter Steinmüller: Ihm wurde für seine Verdienste die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Mit einem Ausblick auf den „Tag des Sports“ am 23. Juli die Aktionen zum 160-Jahr-Vereinsjubiläum endete die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung. wrf