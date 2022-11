Für die Freunde harter Gangart

Weikersheim. Wieder ist es dem Club w 71 geglückt, eine starke Rockband aus den USA an die Tauber zu holen. Die Band Blaqrock aus Chicago spielt eine Variante von Alternative Rock, bei der harte Gitarren und Funk zusammentreffen und einen mitreißenden, tanzbaren Mix erzeugen.

Freunde von Rock der härteren Gangart sollten den Auftritt von Blaqrock am Samstag, 19. November, ab 19 Uhr im club w71 nicht verpassen.

Sozialkritische Texte

Ein fetter Mix aus den Beastie Boys und Rage Against The Machine erwartet das Publikum. Sozialkritische Texte, zeitgemäßer Sound und eine energiegeladene Bühnenpräsenz funktionieren bei Blaqrock so gut, dass man darauf wetten kann, dass diese Band noch groß herauskommen wird.

Freuen darf man sich auch auf das Vorprogramm des Abends, auf K.R.H.S., eine fünfköpfige Band aus der Region.

Ihr Sound ist eine Mischung aus metallischen Riffs mit schnellen Skatepunk-Elementen, harten Raps mit sozialkritischen Texten, groovenden Drums und melodischen Refrains. Mit diesem Mix dürfte es für K.R.H.S., bei denen auch zwei Club-Aktive mitwirken, ein echtes Heimspiel geben. pm