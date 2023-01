Förderverein hat viel für die Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim erreicht

Elpersheim. Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim zog die Vorsitzende Andrea Klein eine positive Bilanz, trotz widriger Bedingungen.

Dankesworte gab es für die immerwährende gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften, der Leitung und dem Förderverein.

Vorsitzende Andrea Klein erinnerte an den Grundgedanken, den Förderverein zu gründen. In diesem Jahr feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen. 2013 erfolgte die Gründungsversammlung und Eintragung in das Vereinsregister. Der Erhalt der Schule für die jetzigen Schüler und weiterer Generationen stand hierbei im Vordergrund. Die Schule in Elpersheim ist überschaubar, einzigartig und auch ein Stück Heimat für die Kinder.

Die Fähigkeiten der Schüler und ihre Stärken werden unterstützt und gefestigt. Die Grundschule in Elpersheim genieße einen guten Ruf bei den weiterführenden Schulen. Der Förderverein an der Grundschule steht im Kontakt mit Kindern, Eltern, Lehrern, der Schulleitung und wenn es notwendig erscheint auch mit den Ortsvorstehern und dem Bürgermeister.

Es folgten die Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder, insbesondere der Bericht des Schatzmeisters Matthias Striffler. Er stellte die Ein- und Ausgaben sowie Salden des Geschäftsjahres 2021 vor. Die Pandemie sorgte dafür, dass weniger Einnahmen generiert werden konnten, jedoch hielten sich auch die Ausgaben in Grenzen. Finanziell steht der Verein auf gesunden Beinen. Die verfügbaren Mittel könnten der Grundschule bei Bedarf zugutekommen. Kassenprüfer Kurt Kröttinger bescheinigte eine ausgezeichnete und solide Kassenführung.

Schriftführer Michael Wilhelm gab in seinem Rechenschaftsbericht einen kurzen Rückblick auf die Aktionen der vergangen zehn Jahre seit Gründung des Vereins im Jahr 2013, zum Beispiel die Anschaffung einer Nestschaukel für den Schulspielplatz, der Kauf von Musikinstrumenten, oder das Highlight, die Anschaffung einer Hör-Schall-Anlage nebst deren Erweiterung im vergangenen Jahr. Neben den jährlichen wiederkehrenden Veranstaltungen wurden auch besondere Events organisiert: Ein Erzählnachmittag mit Reinald Rickmeyer, ein Kurs „Erste Hilfe am Kind“, der Vortrag „Stressbewältigung“, wurden hierbei beispielhaft aufgezählt. Erst Corona bremste die Emsigkeit des Vereins aus. 2021 konnte lediglich ein Weißwurstfrühstück im Freien, anlässlich der Baustellenbesichtigung der Taubertalhalle veranstaltet werden.

Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas würdigte die gute Arbeit des Fördervereins. Dieser Verein sei exorbitant wichtig, da kleine Schulen aus finanziellen Gründen immer wieder zur Diskussion stünden. Jegliche Unterstützung ist hierbei wichtig. Die finanzielle Unterstützung sei unabdingbar.

Die Kommunen seien nicht in der Lage, solche Anschaffungen zusätzlich zu stemmen. Die Hör-Schall-Anlage sei noch immer Alleinstellungsmerkmal für die Grundschule im Main-Tauber-Kreis. Auch der Schulgarten, welchen die Astrid-Lindgren-Schule betreibt, sei nicht selbstverständlich. Hier lernen die Kinder, wo die Naturprodukte herkommen. Sie pflanzen hier und ernten ihre eigenen Produkte. Sein Dank ging auch an das Lehrerkollegium. Dessen Einsatz sei auch nicht selbstverständlich und in jeder Schule in diesem Maße gegeben. Die Grundschule in Elpersheim sei für die Kinder in Nassau, Schäftersheim und Elpersheim nicht wegzudenken.

Daraufhin erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Die bisherige Amtsinhaberin Andrea Klein als erste Vorsitzende und Michael Wilhelm als Schriftführer stellten sich erneut zur Wahl. Bei der Neuwahl wurden sie einstimmig wiedergewählt. Neben den Beisitzern von Amtswegen, die Elternvertreter der Klassen eins bis vier können laut Satzung weitere Beisitzer gewählt werden. Die Mitglieder Anja Metzger und Eva-Maria Harré-Molineux sowie Ullrich Baudisch stellten sich für diese Funktion, wie bereits im vergangenen Jahr bereit. Die drei Vorgenannten wurden einstimmig als Beisitzer gewählt.

Zum Abschluss wurden noch Ideen gesammelt, welche Aktionen für das Jubiläumsjahr 2023 in Betracht gezogen werden könnten. Man darf gespannt sein, was hier wieder von dem umtriebigen Verein organisiert werden wird. MiWi