Aktuell laufen die letzten Sanierungsarbeiten an der Tauberbrücke bei Schäftersheim. Ende Oktober soll sie wieder in Betrieb gehen. Erbaut wurde die Brücke in der bisherigen Form vor 245 Jahren.

Schäftersheim. Auf einer alten Planskizze aus dem 17. Jahrhundert wird die Schäftersheimer Tauberbrücke als einfacher Holzsteg dargestellt, was auf eine Nutzung überwiegend für Fußpassagen

