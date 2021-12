Arztinitiative ermöglicht Impfmarathon in Weikersheim

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 135 neue Fälle

Insgesamt 135 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis für Samstag (78), Sonntag (46) und Montag (elf) bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 9377. Die Zahl der Genesenen stieg um 151 Personen auf 8307. Somit sind derzeit 950 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die von Samstag bis Montag neu festgestellten Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 5, Assamstadt: 2, Bad Mergentheim: 33, Boxberg: 10, Creglingen: 5, Freudenberg: 3, Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 1, Igersheim: 8, Königheim: 2, Külsheim: 2, Lauda-Königshofen: 16, Niederstetten: 3, Tauberbischofsheim: 9, Weikersheim: 3, Werbach: 2, Wertheim: 28 und Wittighausen: 1. {element} Das Gesundheitsamt hat unterdessen fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Dabei handelt es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von über 90 Jahren, einen Mann im Alter von über 85 Jahren, eine Frau im Alter von über 75 Jahren und einen Mann im Alter von über 65 Jahren. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 120 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben, davon 100 im Jahr 2021. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Montag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg bei 424,3 (NOK: 559,1). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 5,0. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 665. Die Landesregierung verbessert die Versorgung von Menschen, die schwer an Corona und an den langfristigen Folgen einer durchgemachten Corona-Erkrankung leiden. Mit rund 1,5 Millionen Euro fördert das Land den Aufbau eines telemedizinischen Intensiv- und Post-Covid-19-Netzwerks. Das hat der Ministerrat vor kurzem beschlossen. Das Land teilte mit, dass die Corona-Pandemie die Krankenhäuser vor große Herausforderungen stelle, vor allem die Intensivstationen. Etwa zehn Prozent der Covid-19-Patienten hätten zudem mit Langzeitfolgen zu kämpfen. Damit die Krankenhäuser auch diesen die bestmögliche Behandlung zukommen lassen könnten, unterstütze das Land. Gerade die kleineren Kliniken in der Fläche profitierten von dem Aufbau eines Netzwerks. {furtherread} Das Gesundheitsministerium erläuterte, dass es derzeit bundesweit nur sehr wenige Nachsorge-Ambulanzen gebe, die Patienten mit Long-Covid betreuen. Das soll geändert werden und die Versorgung in Baden-Württemberg wesentlich verbessern. Um in der Fläche Patienten mit hochspezialisierten Ärzten zusammenzubringen, werde auf Erfahrungen in der Telemedizin gesetzt. Dafür würden die sechs Cluster-Koordinationskrankenhäuser Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm, Karlsruhe und Ludwigsburg/Stuttgart sowie weitere vier Großkrankenhäuser zu Telemedizin-Zentralen ausgebaut. 75 Kliniken bekämen für ihre Intensivstationen mobile Telemedizineinheiten, also mobile Videokonferenz-Wagen. Die RKH-Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim und das Universitätsklinikum Freiburg hätten beim Gesundheitsministerium den Förderantrag „CoFit II – Baden-Württemberg stärkt die intensivmedizinische Versorgung für Bürger mit akuten und sogenannten Long-Covid-19-Erkrankungen“ eingereicht, den das Kabinett nun genehmigt hat. Mit telemedizinischer Unterstützung würden künftig noch stärker Experten in die intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patienten eingebunden. Damit werde Spitzenmedizin in Baden-Württemberg in die Fläche gebracht und würden auch Ärzte untereinander vernetzt. Dabei beginne Baden-Württemberg nicht bei Null, sondern baue auf bereits bestehenden Maßnahmen und Strukturen auf. So fördere das Land die gemeinsame Erforschung von Corona-Folgeerkrankungen an den Medizinischen Fakultäten und den vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen werde ein Beratungs- und Therapieangebot zur interdisziplinären Behandlung aller Patienten mit anhaltenden Post-Covid-19-Beschwerden entwickelt. Die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung seien nicht nur ein Problem von Patienten nach einem schweren Verlauf. Sie würden auch ehemalige Erkrankte ohne die klassischen Risikofaktoren für komplizierte Verläufe betreffen, träten nach mildem oder moderatem Verlauf ohne stationäre Behandlung der akuten Erkrankung auf und könnten sogar ehemals Infizierte ohne Symptomatik ereilen, hieß es. lra/gf/Bild: dpa

Mehr erfahren