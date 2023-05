AMC kehrt zum normalem Vereinsleben zurück

Laudenbach. Von der Rückkehr zur Normalität im Vereinsleben berichtete zweiter Vorsitzender Jürgen Sackmann bei der Hauptversammlung des AMC-Laudenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Abwesenheit der Vorsitzenden Birgit Jung – sie hatte wichtige familiäre Verpflichtungen – empfing Sackmann die Mitglieder sowie Bürgermeister Nick Schuppert sowie Ortsvorsteher Martin Rüttler in seiner Funktion als Ortsvorsteher. Mit einem kurzen Gedicht bat Sackmann die Anwesenden um das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder.

Im folgenden Rückblick berichtete Sackmann, dass sowohl der Trainingsbetrieb der Gardetänzerinnen als auch die Jugendarbeit nach der Pandemiepause wieder normal verlaufen würden. Auch die Veranstaltungen fand wieder im üblichen Rahmen statt. So galt es im Berichtszeitraum zwei Prunksitzungen (mit Kinderfasching am darauf folgenden Tag), das Herbstessen und einen Vereinsausflug zu organisieren. Die Faschingsveranstaltungen waren gut besucht und beim Kinderfasching musste die Zehntscheune zum Bedauern aller wegen Überfüllung geschlossen werden. Erfreulich sei, dass die Mitgliederzahl während der schweren Monate konstant geblieben sei. Bei den kleinsten Gardetänzerinnen habe man sogar eine Warteliste einführen müssen. Der Ausflug 2022 erfreute sich guten Zuspruchs, so dass auch für 2023 eine solche Unternehmung geplant ist. Lediglich die Wandertage mussten zweimal abgesagt werden, was jedoch an organisatorischen Auflagen des Wanderverbandes DVV lag, die der Verein zurzeit nicht stemmen kann. Die dadurch entfallenen Einnahmen bedauerte Kassiererin Jessica Silberzahn. In ihrem Bericht wurden die Mitglieder über die Kassenlage des Vereins informiert und konnten eine solide finanzielle Basis zur Kenntnis nehmen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jahreshauptversammlung des TSV Laudenbach Sport und geselliges Leben gehören hier einfach zusammen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung VdK Laudenbach leistet wichtige Arbeit Mehr erfahren

Eine der Haupteinnahmequellen seien die Einnahmen aus der Hallenvermietung, die Adolf Heinzmann verantwortet. Die äußerst korrekte Buchführung wurde vom Kassenprüfer Josef Vorholzer bescheinigt und die Entlastung der Kassiererinnen erfolgte einstimmig. Die Jugendleiterin Verena Lausecker berichtete auch im Namen von Anika Fülling von den bisher stattgefundenen Unternehmungen und brachte ihre Freude auf die zukünftige Arbeit zum Ausdruck.

Bei denEhrungen und Glückwünsche waren einige der Jubilare verhindert und so konnte er nur die Urkunde für 25-jährige Vereinszugehörigkeit (davon viele Jahre als Gardetänzerin und Trainerin) an Michaela Seitz direkt übergeben.

Bürgermeister Nick Schuppert bot auch weiterhin eine gedeihliche Zusammenarbeit von Verein und Stadtverwaltung an. Auch Ortsvorsteher Martin Rüttler unterstrich die gute Zusammenarbeit von Ortsverwaltung und AMC.

Er beantragte die Entlastung des Vorstandes, welche auch einstimmig gewährt wurde. Bei den von Wolfgang Albert geleiteten, Wahlen wurde der Wahlvorschlag des Vorstandes einstimmig angenommen. So blieb Jürgen Sackmann im Amt des zweiten Vorsitzenden wie auch Julia Döhler weiterhin als zweite Kassiererin fungiert. Den Posten der zweiten chriftführerin bekleidet zukünftig Dana Janke, da sich Wolfgang Albert nicht mehr zur Wahl stellte. Das Team der im Amt bestätigten Beisitzerinnen und Beisitzer Stephanie Wattke, Andreas Lausecker, Friedhelm (Freddy) Bruder und Tim Silberzahn ergänzt jetzt Oliver Kössel-Berger.

Er tritt an die Stelle von Adolf Heinzmann, der sich zukünftig ausschließlich um den Betrieb der AMC-Halle kümmern wird.

Die formellen Bestätigungen von Klara Rumm als Wanderwartin, von Verena Lausecker und Anika Fülling als Jugendleiterinnen und von Josef Vorholzer und Jan Wittnebel als Kassenprüfer rundeten das Wahlprocetere ab.