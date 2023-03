19. Auflage des Elpersheimer Pfingstlaufs

Elpersheim. Unter der Schirmherrschaft des Weikersheimer Bürgermeisters Nick Schuppert veranstaltet der Sportverein Elpersheim am Sonntag, 28. Mai seinen 19. Elpersheimer Pfingstlauf um den Energiezentrum-Cup. Der sportbegeisterte Ort freut sich auf seine Gäste. Der Spaß am Laufsport soll wieder im Vordergrund stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Start- und Ziellinie ist wie in den letzten Jahren am Sportplatzgelände in Elpersheim. Die Laufstrecke führt zunächst entlang dem Tauber-Radweg in Richtung Weikersheim.

Auf der beliebten Jogging-Strecke, die vorbeiführt an Steinriegelhängen und Tauberufer, erreichen die Läufer Weikersheim. Es folgt ein idyllischer Rundkurs um die Mauer des Renaissance-Schlosses mit Blick auf die Parkkulisse. Danach geht es über den Weikersheimer Marktplatz und den Schlosspark zurück nach Elpersheim.

Mehr zum Thema Laufgemeinschaft Tauberfranken Erster Startschuss an Pfingsten Mehr erfahren Zum 100-Jahr-Jubiläum Posaunenchor Elpersheim bot fulminantes Konzert Mehr erfahren

Das Höhengefälle beträgt ungefähr 50 Meter. Über die gesamte Strecke sind ausreichend Verpflegungsstände eingerichtet.

Der Startschuss fällt am Pfingstsonntag, 28. Mai um 9.30 Uhr zum Halbmarathon-Lauf, der eine echte Herausforderung für gut durchtrainierte Frauen und Männer darstellt. Die Laufstrecke wird dabei zweimal absolviert, was für Teilnehmer und Zuschauer seinen besonderen Reiz hat. Ein Organisationsbeitrag wurde zu diesem Durchgang erhoben. Dafür wurde eine Siegprämie von 50 Euro für Platz 1,40 Euro für Platz 2 und 30 Euro für Platz 3 ausgelobt.

Unmittelbar im Anschluss folgt der Start zum 10 km-Hauptlauf. Auch hier gibt es Geldpreise für die Gewinner.

Um 11 Uhr können die Zuschauer den Start zum Jedermannlauf über fünf Kilometer verfolgen. Bei dieser Runde steht besonders der Mitmachspaß im Vordergrund und der Lauf erfreut sich steigender Beliebtheit.

Zeitgleich mit den Erwachsenen startet der Jugendlauf über fünf Kilometer für heranwachsende Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2004 und jünger. Auch bei diesen beiden Wettbewerben gibt es Geldpreise für die Bestplatzierten. Auf der Fünf-Kilometer-Runde gibt es zusätzlich eine Teamwertung. Dabei werden die vier zeitschnellsten einer Gruppe oder eines Vereins gewertet. Die Zeiten der einzelnen Läufer des Teams werden addiert. Die Gruppe mit der besten Gesamtzeit wird als Sieger ausgerufen. Das neue Format soll speziell Betriebe und Vereine ansprechen. Alle Team-Mitglieder starten gleichzeitig auch in der Einzelwertung. Auf die Sieger warten wertvolle Sachpreise.

Um 11.40 Uhr begeben sich die Jugendlichen bis Jahrgang 2008 an den Start zum Drei-Kilometer-Lauf. Hierbei erhalten die Bestplatzierten Teilnehmer Geldpreise.

Das Jugendprogramm wird abgerundet mit einem Durchgang über 1,5 Kilometer für Schüler bis Jahrgang 2012 ebenfalls um 11.40 Uhr. Den Abschluss der Laufveranstaltungen bildet der Bambini-Lauf über 500 Meter bis Jahrgang 2016, der gegen 12 Uhr erwartet wird. Auch hier erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung und eine Urkunde. Beim Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf erhalten die Plätze eins bis drei jeder Altersstufe eine Urkunde, wobei die Altersstufen M/F 20, M/F 30, M/F 40, M/F 50 und M/F 60 gewertet werden. Die restlichen Urkunden können im Internet abgerufen werden. Alle Teilnehmer ab den Schülerläufen erhalten ein speziell gestaltetes Mikrofaser-Handtuch. Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss an den letzten Lauf.

Die Elpersheimer Organisatoren machen wieder von jedem Teilnehmer ein Finisher-Bild, das nach dem Lauf angefordert werden kann. Die Gruppe mit den meisten Teilnehmern erhält einen Sonderpreis.

Für das Brechen der Streckenrekorde wird eine Sonderprämie von 50 Euro ausgeschrieben. Die anspruchsvollen Marken liegen beim Halbmarathon (M:1:11:10, F: 1:25:12) und beim 10 km-Lauf (M: 33:28, F:38:07 ).

Längst schon ist der Elpersheimer Pfingstlauf ein Begriff in der Läuferschaft und viele überregionale Sportler werden zu den Wettbewerben erwartet. Durch das umfangreiche Jugendprogramm erhoffen sich die Organisatoren eine aktive Unterstützung der Schulen, die seit Jahren der bekannten Bewegungsarmut ihrer Schüler entgegenwirken wollen. Die Ausschreibungsunterlagen liegen in den Fachsportgeschäften der Region aus. Eine rechtzeitige Anmeldung unter Angabe des Geburtsjahres und des ausgewählten Laufs erleichtert die Planung.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich beim SV Elpersheim oder problemlos über die Homepage unter www.pfingstlauf-elpersheim.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 25. Mai. Bis 30 Minuten vor dem Lauf sind auch noch Nachmeldungen möglich. Die Startnummern werden am Lauftag ab acht Uhr im Anmeldebüro am Start ausgegeben. Der Organisationsbeitrag wird am Lauftag entrichtet. Als Umkleidekabine fungiert die Taubertalhalle in Elpersheim. In Elpersheim findet zeitgleich das Pfingsfestival statt.

Der 19. Elpersheimer Pfingstlauf ist der Start zur Serie der Laufgemeinschaft Tauberfranken. Die weiteren Veranstaltungen der Laufserie sind der 16. Feuerwehrlauf in Löffelstelzen am 11. Juni, der 19. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup am 24. Juni, der 19. Hakro-Stadtlauf in Schrozberg am 15. Juli, der 10. Umpfertallauf in Unterschüpf am 26. August und der 27. Niederstettener Herbstfestlauf am 23. September. Im Anschluss an diesen Lauf findet die Preisübergabe und die Verlosung von Reisegutscheinen statt.