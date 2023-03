Posaunenchor Elpersheim bot fulminantes Konzert

Weikersheim. Ein grandioses Konzert bot der Posaunenchor Elpersheim anlässlich seines 100-Jahr-Jubiläums. Es war das erste Konzert des Vereins in der Tauberphilharmonie. Unter dem Titel „Posaune meets Brass“ boten die Musiker eine fulminante Vorstellung.

Musikalische Reise

Durch das Programm des bis zum letzten Platz besetzten Saales führte Moderator Eberhard Breuninger. In gewohnt routinierter Form verstand es dieser, das Publikum auf die musikalische Reise durch das „Haus der Musik“ mitzunehmen. In der ersten Hälfte des Abends wurden die Besucher vom Posaunenchor von Zimmer zu Zimmer dieses Hauses entführt.

Hinter jeder Türe wartete ein neues Musikstück verschiedenster Genres auf die Gäste: „Komm Herr segne uns“, „Gib uns Frieden jeden Tag“, „Rise & Shine“, „Eye Of The Tiger“, „Oregon“, „Jetzt aber Abba“ („The Winner Takes It All“; „Knowing Me Knowing You“; „Waterloo“; „Thank You For The Music“).

Die Bläser des Posaunenchors Elpersheim wurden von befreundeten Musikern aus Weikersheim, Neubronn, Vorbachzimmern, Schmerbach und Reinsbronn bei ihrem vielfältigen Repertoire unterstützt. Chorleiter Rolf Müller und seine Musiker wurden mit großem Applaus und stehenden Ovationen für ihren Ohrenschmaus belohnt.

Nach der Pause sorgte die Brassband Hohenlohe mit ihren Klängen für Begeisterung unter den Zuhörern.

Unter der Leitung von Franz Matysiak sowie der humorvollen Moderation durch Bassposaunist André Dienelt wurden folgende Stücke präsentiert: „Fanfare and Flourishes“, „Queenspark Melodie“, Slipstream“ sowie „Lord Tullamore“. Bei dem Stück „Whirlwind“ sorgte der zehnjährige Paul Ziegler als Solist am Kornett für Staunen unter den Gästen. Der Ausnahmemusiker und „Jugend Musiziert“-Preisträger brillierte mit lupenreinen Läufen an seinem Instrument. Es folgten die Stücke „Resurgam“ sowie als Finale das jedem geläufige „Music (was my first love)“ von John Miles.

Standing Ovations

Zum Abschluss des musikalischen Abends spielte der Posaunenchor Elpersheim gemeinsam mit der Brassband Hohenlohe ein Stück aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ sowie „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Auch hier gab es Standing Ovations vom Publikum. Allumfassend beschrieben ein grandioses Konzert, welches dem Besucher Lust auf Mehr machte. Auf weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr darf man gespannt sein. MiWi