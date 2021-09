Fränkische Nachrichten Plus-Artikel German Masters - Strongman Marcus Franke aus Walldürn startet bei den Titelkämpfen am Wochenende in Stendal Walldürner Strongman: „Endlich wieder ran an die Gewichte“

Schwere Lasten tragen oder heben – was für manchen Zeitgenossen ein Graus ist, darauf freut sich Marcus Franke. Der Strongman geht am Samstag bei den German Masters in Stendal an den Start. Sein erster Wettkampf seit 2018.