Da die Pumpe der Feuerwehr deutlich mehr Leistung als die des Bauhofs hat, rückten die Einsatzkräfte am Freitagmorgen in Walldürn an, um Wasser aus dem Hallenbad abzulassen. Das wird genutzt, um Zisternen zu füllen sowie Blumen und Bäume zu gießen.

© Maren Greß