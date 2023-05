Traditionsbetrieb Trunk in neuem Domizil

Walldürn. Als familiärer handwerklicher Traditionsbetrieb ist der Friseursalon Trunk schon seit Jahrzehnten ein Inbegriff von solider Handwerkskunst mit wechselnden Modetrends. Nachdem der Firmensitz seit Jahrzehnten in der Hauptstraße 13 angesiedelt war, wagte Friseurmeister Gunter Trunk nun einen mutigen Schritt nach vorn und zog mit seinem Salon in die Adolf-Kolping-Straße 8 um – ebenso wie der bisherige Friseursalon im Zentrum der Innenstadt gelegen.

In den Räumen waren vorher der Friseursalon „HairRock“ und davor viele Jahre Trudel´s Imbiss. Die neuen Räume bieten ein entspanntes Ambiente in einem optimalen modernen Rahmen. Der neue Friseursalon weist sechs Kundenplätze auf, präsentiert sich dem Kunden in hellem und kundenfreundlich wirkenden Ambiente, und sorgt so für eine Wohlfühl-Atmosphäre schon beim Betreten des Salons und ganz sicherlich auch während des Friseurbesuches.

Breites Angebot

Friseurmeister Gunter Trunk präsentiert sich zusammen mit seinen beiden Mitarbeiterinnen als Friseur-Trunk-Team mit Serviceleistungen für die ganze Familie, mit Behandlungen, die einen zeitgemäßen Friseurbetrieb von heute ausmachen, in dem trendige Farb- und Cut-Variationen ebenso beherrscht werden wie klassische Facon-Schnitte und Dauerwellen.

Zur offiziellen Eröffnung des neuen Friseursalons begrüßte Geschäftsinhaber Gunter Trunk neben geladenen Gästen, Geschäftskunden, Freunden und Bekannten sowie seiner Familie und seinen beiden Mitarbeiterinnen im Friseursalon auch Bürgermeister Markus Günther sowie Nina Martel als Vertreterin der Friseurinnung Buchen. In kurzen Worten erläuterte er die Beweggründe für den Umzug.

Bürgermeister Markus Günther beglückwünschte Gunter Trunk und sein Team namens der Stadt und auch als Vorstandsteammitglied des Stadtmarketingvereins „Walldürn gemeinsam“ zur Neueröffnung, es sei ein mutiger, aber sicher richtiger Schritt in diesen momentan doch sehr belebten und bewegten Zeiten.

Dem Friseur-Team wünschte er eine gute Geschäftsentwicklung, viele zufriedene Kunden und ein Glückauf ds