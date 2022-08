Rock und Pop im „Kaiserhof“

Walldürn. Die Walldürner Band „Colours“ spielt am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr im Museum „Zeit(T)räume“ in der Unteren Vorstadtstraße 45. Peter Kempf (Gitarre/Bass), Michael Schwarz (Gitarre/Bass), Ralf Trabold (Drums) und Sängerin Ann-Kathrin Schneider interpretieren Balladen und Rock- und Popsongs auf ihre eigene Art. Zu hören bekommt das Publikum im stimmungsvoll beleuchteten Museumshof Klassiker, aktuelle Songs aber auch unbekanntere „Perlen“. Bei schlechtem Wetter spielt die Band in der Museumsscheune. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Colours

