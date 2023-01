Rippberg: Scheune an "Linkenmühle" in Vollbrand geraten

Rippberg. Der Dachstuhl einer Scheune ist am Samstag gegen 15.30 Uhr am Landgasthof "Linkenmühle" im Walldürner Stadtteil Rippberg in Vollbrand geraten. Derzeit laufen noch die umfangreichen Löscharbeiten durch die rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Buchen und Walldürn. Zur Verstärkung wurde bereits das Technische Hilfswerk angefordert. DIe Personen und Tiere, darunter Pferde, wurden alle in Sicherheit gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Es sei noch unklar, was sich alles in der Scheune befand. Weitere Details folgen.

