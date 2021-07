Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Land und Leute - Im Gewann „Alter Wasen“ will Klaus Mühlhölzer im Herbst 30 Obstbäume pflanzen / Streuobstwiese soll auch pädagogischen Zwecken dienen Projekt in Walldürn: Schritt für Schritt in Richtung Natur pur

Im Gewann „Alter Wasen“ bewirtschaftet Klaus Mühlhölzer seit einigen Jahren eine gepachtete Streuobstwiese. Auf seinem eigenen Gelände nebenan will er im Herbst zusätzlich alte Obstsorten anpflanzen.