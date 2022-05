Walldürn. Das Vorbereitungsteam YOU(th) der katholischen Seelsorgeeinheit Walldürn hat sich für die Firmanden etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr findet eine „Picknick-Andacht“ am Märzenbrünnlein zu dem Thema: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ statt. Dieser Gottesdienst, der nicht im Firmpass steht, ergänzt das Angebot für die Jugendlichen, die im November das Sakrament der Firmung in der Wallfahrtsbasilika empfangen werden. Bereits um 16.45 Uhr treffen sich die Jugendlichen am Parkplatz des Wohn- und Pflegezentrums Maria Rast in der Pater-Josef-Eckstein-Straße und laufen gemeinsam zum Märzenbrünnlein.

Die Jugendlichen können eine Decke mitnehmen. Passende Lieder und Texte sind im Ablauf der Andacht vorgesehen, die von den Firmanden mitgestaltet wird. Aus den Reihen der Firmgruppenleiter und weiterer Jugendlicher wird die musikalische Gestaltung erfolgen. Im Anschluss an die Andacht kann man Getränke und einen kleinen Snack käuflich erwerben. Bei schlechtem Wetter findet die Andacht um 17 Uhr in der St. Marienkirche statt. Eingeladen sind alle Firmgruppen der Seelsorgeeinheit, deren Leitungen und interessierte Jugendliche. (ac)

