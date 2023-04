Meikel Dörr bewirbt sich um Bürgermeisteramt in Walldürn

Walldürn. Für das Amt des Walldürner Bürgermeisters gibt es kurz nach Beginn der Bewerbungsfrist bereits zwei Kandidaten: Amtsinhaber Markus Günther hatte seine Kandidatur in der Sitzung des Gemeinderates im März angekündigt. Am Montag hat jetzt Meikel Dörr seine Bewerbung abgegeben. Der 43-jährige Verwaltungsfachwirt ist Leiter der Stabsstelle Bürgermeister im Rathaus. Er bewirbt sich als unabhängiger und bürgernaher Kandidat. „Ich bewerbe mich aus voller Überzeugung und Hingabe für meine Heimatstadt. Ich weiß: Unser Walldürn kann mehr! Lassen Sie uns Walldürn miteinander gestalten!“, sagte er in einer ersten Stellungnahme gegenüber den FN. Die Wahl findet am 9. Juli statt. Eine etwaige Neuwahl wurde auf Sonntag, 22. Juli, terminiert.