Lob für den Einsatz zu Ehren Gottes

Walldürn. Berichte, Wahlen und Ehrungen standen bei der Generalversammlung des Kirchenchors „St. Cäcilia“ am Sonntag im Gasthof „Hirsch“ auf der Tagesordnung. Zuvor fand ein von Stadtpfarrer Pater Josef Bregula OFM Conv. zelebrierter Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika statt, in dem in kirchenmusikalischer Form der Schutzpatronin, der Heiligen Cäcilia, gedacht wurde.

Vorsitzender Berthold Künzig sagte in seinem Bericht, dass der Kirchenchor wegen der Coronapandemie 2020 nur 15 Mal probte und in vier Gottesdiensten mitwirkte, 2021 insgesamt neun Mal probte und in zwei Gottesdiensten mitwirkte, und 2022 bisher 27 Mal probte und in 18 Gottesdiensten mitwirkte. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 2021 ein Ensemble gegründet, das 14 Mal in den Gottesdiensten zum Einsatz kam. Ab Februar ging es mit der Chorarbeit wieder ohne Einschränkungen weiter.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen habe der Kirchenchor anstrengende und entbehrungsreiche Monate hinter sich. Positiv dabei stimme jedoch die Tatsache, dass alle aktive Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores nach dem langen Lockdown wieder die Chorarbeit aufgenommen hätten und trotz alledem ein umfangreiches Repertoire an Messen und Chorsätzen gesungen worden sei.

25 Aktive

Gegenwärtig zähle der Kirchenchor 25 aktive Sängerinnen und Sänger, die mit Freude und großer Treue ihren kirchenmusikalischen Auftrag erfüllen würden. Um dies auch in Zukunft tun zu können, benötige der Chor dringend neue Sängerinnen und Sänger. Die Geselligkeit sei bedingt durch Corona-Pandemie zu kurz gekommen, und es seien keine Zusammenkünfte außerhalb der Chorarbeit möglich gewesen.

Echte Gemeinschaft

Trotz Corona habe sich in recht beeindruckender Weise gezeigt, wie sich alle Kirchenchormitglieder als echte Gemeinschaft verstehen würden. Walldürn als Wallfahrtsort mit überregionaler Bedeutung brauche auch künftig einen leistungsstarken Kirchenchor. Er dankte allen, die sich für den Chor engagiert haben.

Einen in Einnahmen und Ausgaben ausgewogenen Kassenbericht legte Kassenwart Joachim Aicher vor. Kassenrevisorin Maria-Luise Vierneisel bestätigte dem Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung und empfahl der Versammlung die Entlastung, die ebenso einstimmig erfolgte wie später die von Bernhard Schirmer herbeigeführte Entlastung des Vorstands. Sven Geier als Chorleiter und Dirigent des Kirchenchores ging auf die in den zurückliegenden drei Vereinsjahren wahrgenommenen Termine und Auftritte sowie den Probebesuch näher ein.

Berthold Künzig ehrte im Anschluss Anita Heilmann für das seltene Jubiläum der 60-jährigen aktiven Mitgliedschaft, sowie Elisabeth Kreis, Petra Müller und Gerhard Sauter für deren jeweils 25-jährige aktive Mitgliedschaft. Er überreichte allen die Jubiläumsurkunde und ein Dankschreiben des Diözesan-Cäcilienverbandes sowie ein Präsent des Kirchenchores. Besonders erwähnt wurde weiter die 30-jährige aktive Mitgliedschaft von Angelika Frank sowie die 20-jährige aktive Mitgliedschaft von Joachim Aicher.

Von Rita Neuberger besonders geehrt für 40-jährige aktive Mitgliedschaft und für 22-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender des Kirchenchores „St. Cäcilia“ wurde Berthold Künzig. Auch er durfte für 40-jährige aktive Mitgliedschaft die Jubiläumsurkunde und ein Dankschreiben des Diözesan-Cäcilienverbandes sowie ein Präsent des Kirchenchores in Empfang nehmen. Ferner wurde er in Anbetracht seines Dienstes und seiner besonderen Verdienste um den Chorgesang und im Dienste der Musica Sacra zum Ehrenmitglied des Kirchenchores ernannt. Sein Tun und Wirken wurde von Siegfried Heilmann noch einmal besonders gewürdigt und herausgestellt.

Bernhard Schirmer als Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Kirchengemeinde und Kontaktbeauftragter des Pfarrgemeinderates zu den Walldürner Chören fungierte als Wahlleiter. Zuvor hatte er dem Kirchenchor namens der Pfarrgemeinde für den Einsatz zu Ehren Gottes und im Dienste der „Musica Sacra“ gedankt. Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Berthold Künzig; 2. Vorsitzende Elisabeth Kreis; Schriftführerin Ottlinde Künzig; Kassenwartin Maria-Luise Vierneisel Kassenrevisoren Joachim Aicher und Heribert Gehrig; Notenwarte Dagmar Jeschag und Ralf Arbogast; Stimmenvertreter Sidonia Frauenkron (Sopran), Rita Neuberger (Alt), Dagmar Jeschag (Tenor) und Gerhard Sauter (Bass).

Präses Stadtpfarrer Pater Josef Bregula,OFM Conv. dankte Vorstand und Chor für deren Einsatz und geleistete Arbeit zu Ehren Gottes und im Dienste der „Musica sacra“ in den zurückliegenden Vereinsjahren. ds