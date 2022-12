Freude über Auszeichnung

Walldürn. Die Firma Concad stellt zum wiederholten Mal einen Kammersieger in der Ausbildungssparte „Konstruktionsmechaniker“. Wilhelm Meyer erhielt bei der Prüfungsbestenfeier der IHK Rhein-Neckar eine besondere Auszeichnung.

Im Mannheimer Rosengarten wurde er zusammen mit rund 100 Auszubildenden unterschiedlichster Branchen für seine hervorragenden Prüfungsergebnisse geehrt: Wilhelm Meyer wurde Ausbildungsbester und Kammersieger als Konstruktionsmechaniker. „Wir sind stolz auf die Auszeichnung, mit der unsere Auszubildenden die Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft gelegt haben. Es ist schon was Besonderes, dass wir in diesem Jahr, neben den eh schon hervorragenden Prüfungsergebnissen, zum wiederholten Mal einen Kammersieger stellen können“, freute sich Andreas Unseld, Ausbildungsleiter bei der Concad GmbH.

Fundierte Ausbildung

„Schon immer legen wir großen Wert auf eine fundierte Ausbildung bei Concad, um hierdurch selbst qualifizierte Fachkräfte heranzuziehen. Die Prüfungsabschlüsse in den vergangenen Jahren und speziell die Auszeichnung für den Prüfungsbesten in diesem Jahr zeigen, dass wir den richtigen Weg gehen“ so Geschäftsführer Klaus Schwab.

So bildet Concad aktuell über 20 Azubis in der hauseigenen Lehrwerkstatt zum Werkzeugmechaniker oder zum Konstruktionsmechaniker aus. Für das seit 1995 stetig wachsende Unternehmen eine beachtliche Quote.

Neben dem Kammersieger Meyer schlossen in diesem Jahr folgende Azubis ihre Ausbildung erfolgreich ab: Marcel Geppert, Julius Huber, Berke Zahireci, Louis Noe und Nico Allgaier (alle als Werkzeugmechaniker). pm