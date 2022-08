Erntebilanz 2022: Normale Erträge bei frühen Sorten

Eigentlich sollte in diesen Tagen an der Agrar-Niederlassung der ZG Raiffeisen in Walldürn noch Hochbetrieb bei der Getreideannahme herrschen, doch an diesem Montagmorgen war es leer. „Wir sind mit der Ernte schon seit Ende Juli fertig“, sagte Berthold Stauch, Regionalleiter der ZG Raiffeisen bei der Vorstellung der Erntebilanz am Montagvormittag im Beisein von Landwirtschaftsminister Peter

...