2990 Euro an den SV Rippberg überreicht

Rippberg. Über neue Wettkampfanzüge freuen sich die Turner des SV Rippberg. Im Rahmen des Sportfestes wurde ein Spendenscheck in Höhe von 2990 Euro von Volksbank-Bereichsleiter Helmut Kappes übergeben. Dieser Betrag kam aufgrund des Crowdfunding-Projektes „Neue Wettkampf-Anzüge für die Turner“ auf der Plattform „Viele schaffen mehr“ zustande. Der Verein hatte das Ziel in Höhe von 2600 Euro angestrebt, nach Projektende wurden daraus 2990 Euro und somit 114 Prozent des Finanzierungsziels. Insgesamt 27 Unterstützer sowie die Volksbank Franken, die 1300 Euro beigesteuert hat, haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Wettkampfgruppen des Vereins nehmen an regionalen und überregionalen Wettkämpfen im Gerätturnen teil. Dafür wird ein einheitliches Outfit benötigt. Bild: Volksbank Franken

