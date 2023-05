Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre

Tauberbischofsheim. Der Tisch war kaputt, das Sofa abgewohnt. So etwas passiert beim Dauergebrauch von vielen Jugendlichen in einer Wohngruppe, obgleich klare Regeln herrschen. Acht Jahre hatte die Einrichtung auf dem Buckel.

Jetzt hat die Wohngruppe der Jugendhilfe Creglingen in der Duderstädter Allee, in der zehn junge Leute zwischen zwölf und 21 Jahren leben, ein neues Ambiente in ihrer guten Stube. Wanja Kurzyk, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens für Baggerdienstleistungen im Gleisbaubereich, spendete neues Mobiliar im Wert von 3000 Euro für ein Wohlfühlklima, Davut Ertunc von Main-Tauber-Möbel übernahm den Abbau der alten Möbel und die Montage der neuen kostenfrei.

Wohngruppenleitung Hannah Kemmer (Mitte) und Bereichsleitung Tina Weise freuten sich sehr. „Die Kids sind begeistert und hatten bei der Auswahl auch ein Mitspracherecht“, so Hannah Kemmer. Ihr und Tina Weise liegt viel daran, den Jugendlichen einen schönen Wohnort zu bieten.

Das war auch Wanja Kurzyk wichtig. „Wer gut verdient, sollte auch etwas abgeben“, so seine Devise. Er unterstützt immer wieder Projekte für junge Menschen und beweist das auch bei seinem Engagement für die Fußballer des TSV Tauberbischofsheim und des FC Grünsfeld. Weil er weiß, wie Jugendliche ticken, hat er der Wohngruppe neben den Möbeln noch zwei MacBooks und ein iPad draufgepackt. hvb