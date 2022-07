Vier Patres unterstützen die Seelsorge

Tauberbischofsheim. Vier Priester der katholischen Ordensgemeinschaft Missionare von der Heiligen Familie werden zukünftig die Seelsorge im Dekanat Tauberbischofsheim unterstützen.

Pater Artur Schreiber ist ab dem 1. Oktober als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Freudenberg tätig. Ab dem 1. Dezember nehmen ebenso Pater Bernard Goworek als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn, Pater Erwin Wieczorek als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach mit Schwerpunkt im Kloster Bronnbach und Pater Mateusz Jaszczyk als Vikar in der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn ihren Dienst auf. Pater Adam Wachnio, bisher im Dekanat Tauberbischofsheim, wird Pater Bernard Goworek als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz, Dekanat Mosbach-Buchen, ablösen. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg am Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung in den Gottesdiensten auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

Pater Artur Schreiber wurde 1969 in Olesno/Polen geboren. 1995 folgte seine Weihe zum Priester. Seit 2000 ist er im Dienst der Erzdiözese Freiburg. 2012 wurde Schreiber als Pfarradministrator in Bisingen und Grosselfingen tätig; 2014 übernahm er zusätzlich die Aufgaben des Pfarradministrators in Rangendingen.

Mit seiner Tätigkeit als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Freudenberg wird er zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Seelsorge von rund 2700 Katholikinnen und Katholiken in den drei Gemeinden Freudenberg St. Laurentius, Freudenberg-Boxtal St. Nikolaus und Freudenberg-Rauenberg St. Wendelinus verantwortlich sein.

Pater Erwin Wieczorek wurde 1961 in Rudziniec/Polen geboren. 1988 folgte seine Weihe zum Priester. Anschließend war er von 1993 bis 1994 und erneut seit 2012 im Dienst der Erzdiözese Freiburg.

Für sechs Gemeinden zuständig

Seither ist er als Vikar und Kooperator in Bisingen tätig. Mit seiner Tätigkeit als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach mit Schwerpunkt im Kloster Bronnbach wird er zusammen mit den anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Seelsorge von rund 4800 Katholikinnen und Katholiken in den sechs Gemeinden Külsheim St. Martin, Eiersheim St. Margarita, Hundheim St. Margareta, Uissigheim St. Laurentius, Wertheim-Dörlesberg St. Dorothea und Reicholzheim St. Georg mitverantwortlich sein. Pater Bernard Goworek wurde 1969 in Opoczno/Polen geboren. 1995 folgte seine Weihe zum Priester.

Anschließend war er von 1995 bis 2003 und erneut seit 2010 im Dienst der Erzdiözese Freiburg. 2011 nahm er die Tätigkeit des Pfarradministrators in Billigheim und Schefflenz auf; hinzu kamen 2014 die Aufgaben des Pfarradministrators in Neudenau.

Mit seiner Tätigkeit als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn wird er zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Seelsorge von rund 3550 Katholikinnen und Katholiken in den sieben Gemeinden Boxberg St. Aquilinus, Angeltürn St. Josef, Kupprichhausen Allerheiligen, Unterschüpf St. Kilian, Windischbuch St. Elisabeth, Ahorn-Berolzheim St. Kilian und Eubigheim St. Maria verantwortlich sein. Pater Adam Wachnio wurde 1983 in Otwock/Polen geboren. 2010 folgte seine Weihe zum Priester. Seit 2014 steht er im Dienst der Erzdiözese Freiburg und wirkt seit 2020 als Vikar und Kooperator in der Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach mit Schwerpunkt im Kloster Bronnbach.

Mit seiner Tätigkeit als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Billigheim-Neudenau-Schefflenz wird Pater Adam Wachnio zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Seelsorge von rund 6700 Katholikinnen und Katholiken in den sieben Gemeinden Billigheim St. Michael, Billigheim-Allfeld St. Georg, Sulzbach St. Martin, Waldmühlbach St. Nikolaus, Neudenau St. Laurentius, Herbolzheim St. Kilian und Schefflenz St. Kilian verantwortlich sein. Pater Mateusz Jaszczyk wurde 1985 in Czluchów/Polen geboren. 2013 folgte seine Weihe zum Priester.

Seit 2017 steht er im Dienst der Erzdiözese Freiburg und ist als Vikar in der Seelsorgeeinheit Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen tätig.

Mit seiner Tätigkeit als Vikar in der Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn wird er zusammen mit den anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Seelsorge von rund 3550 Katholikinnen und Katholiken in den sieben Gemeinden Boxberg St. Aquilinus, Angeltürn St. Josef, Kupprichhausen Allerheiligen, Unterschüpf St. Kilian, Windischbuch St. Elisabeth, Ahorn-Berolzheim St. Kilian und Eubigheim St. Maria mitverantwortlich sein. pm