Verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet

Tauberbischofsheim. Zwei VS-Mitarbeiter feierten 40-jähriges Firmenjubiläum: Gernot Häfner und Martin Knörzer. Bei einer Feierstunde überreichte ihnen Philipp Müller im Namen der Geschäftsführung und -leitung ein Geschenk und dankte ihnen für ihre engagierte Arbeit und ihre Firmentreue. Der Betriebsratsvorsitzende Christoph Greß schloss sich, ebenfalls mit einem Geschenk, den Glückwünschen im Namen der Belegschaft an. Auch Bürgermeisterin Annette Schmidt war gekommen und überreichte den Jubilaren im Namen der Landesregierung die Ehrenurkunde Baden-Württembergs und ein Präsent.

Gernot Häfner wechselte nach seiner Ausbildung bei VS zum Industriekaufmann 1984 zunächst als kaufmännischer Angestellter in die Kalkulation und kurz darauf als Sachbearbeiter in die Vertriebsabteilung. Die nächste Station war die Abteilung Auftrags-Projekt-Steuerung, wo er in der Disposition tätig war.

Von 2000 bis 2004 engagierte er sich im IHK-Prüfungsausschuss als Arbeitnehmerbeauftragter. 2006 wurde zunächst stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, ab 2011 Betriebsratsvorsitzender, jeweils in Freistellung. Nachdem er das Amt niedergelegt hatte, wechselte er 2014 in den Versand, wo er bis heute für die Avisierung aller Lieferanten in Deutschland und die Sortierung der Kundenrückmeldungen zuständig ist. Auch bei der VS-Werkfeuerwehr ist Gernot Häfner aktiv, seit vielen Jahren als Zugführer. Außerdem engagiert er sich als Brandhelfer.

Martin Knörzer absolvierte bei VS ab 1982 die Ausbildung zum Holzmechaniker. Nach dem Abschluss arbeitete er als Holzmechaniker in der Musterwerkstatt und wurde von 1992 bis 1996 stellvertretender Leiter der Lehrwerkstatt Holz. 1995 entschloss er, sich zum Meister im Tischlerhandwerk weiterzubilden; die Meisterprüfung legte er erfolgreich im Oktober desselben Jahres ab.

1996 wurde er ins Angestelltenverhältnis übernommen – und war zunächst als Meister in der Büromöbelmontage in Werk 4.2 im Einsatz. Inzwischen arbeitet er im Servicezentrum und ist hier für die Bearbeitung der Kundenreklamationen zuständig.

Auch seine Freizeit gestaltet der zweifache Familienvater vielfältig: mit Musik, als Feuerwehmann, in der Landschaftspflege und handwerklich.