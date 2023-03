Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Frühlingserwachen Tauberbischofsheim: Es tut sich was in der Gastronomie

Es passiert was in Tauberbischofsheim: Der Bauhof hübscht die Fußgängerzone für den Frühlingsmarkt am Wochenende auf. Und auch sonst stehen Neueröffnungen an. Das gastronomische Angebot ist auf einem aufsteigenden Ast.