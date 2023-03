Sanierung von zwei Tennisplätzen steht an

Dittwar. Die Jahreshauptversammlung des TSV Dittwar fand im Muckbachstüble statt. Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen, die Berichte der einzelnen Abteilungen und zahlreiche Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Mathias Lotter folgte das Totengedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder.

Mathias Lotter hielt in seinem Bericht Rückschau auf das vergangene Jahr. Nachdem im Frühjahr 2022 die Coronaregeln gelockert wurden, konnten die sportlichen Aktivitäten sowie die geselligen Veranstaltungen wieder durchgeführt werden. Zudem wurden umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten rund um die Sportanlagen umgesetzt. Für 2023 sind weitere Sanierungsmaßnahmen geplant – ein Großprojekt wird die Sanierung von zwei Tennisplätzen zu Allwetterplätzen sein. Neben einem bewilligten Zuschuss der Stadt Tauberbischofsheim hofft der Verein auf zahlreiche Spenden.

Der Bericht der Schriftführerin Natascha Lotter stellte die Mitgliedersituation des Vereins dar. Zum 1. Januar 2022 zählte der TSV Dittwar 385 Mitglieder – neun mehr als 2021. Die Zahl der jugendlichen Mitglieder erhöhte sich um drei Mitglieder von 39 auf 42. Die Abteilung Fußball hat aktuell 260 Mitglieder, die Tennisabteilung 90, die Abteilung Turnen 86.

Jugendleiter Nils Lotter berichtete über die Aktivitäten im Jugendbereich. Weiterhin läuft die Kooperation mit dem Kindergarten, um die Kinder bereits hier für den Sport im Verein zu begeistern. Ein besonderer Dank ging an die Abteilung Tennis, die viel in die Jugendarbeit investiert.

Der Kassenbericht 2022 wurde von Kassenwartin Stefanie Lotter vorgetragen. Die beiden Kassenprüfer Herbert Lotter und Tobias Zegowitz bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Angelika Fast stellte die Aktivitäten der Turnabteilung vor. Die Angebote Nordic Walking, Fahrrad fahren, Laufen, Aerobic und Gymnastik sowie Pilates und HIIT wurden rege angenommen. Das Angebot Pilates pausiert. Stattdessen wird seit diesem Jahr Yoga angeboten.

Jennifer Vonier zog für die Abteilung Tennis Bilanz. Vier Mannschafen, teilweise als Spielgemeinschaften, wurden gemeldet. Die Damen erreichten in der 2. Bezirksliga den zweiten Platz und stiegen als Nachrücker in die 1. Bezirksliga auf. Den ersten Platz und damit die Meisterschaft in der höchstmöglichen Klasse erreichten die Damen 30. Für die kommende Saison sind vier Mannschaften gemeldet. Aufgrund der Erneuerung von zwei Tennisplätzen werden nur Auswärtsspiele stattfinden.

Der Bericht der Altherren-Abteilung erfolgte durch Werner Both. Nach Wegfall der Corona bedingten Regelungen hat sich wieder ein Normalbetrieb eingestellt. Die etwas jüngeren Mitglieder trainieren zusammen mit den Fußballern aus Tauberbischofsheim in der Halle und im Freien. Die Ü60-Gruppe ist das ganze Jahr über mit dem Fahrrad oder zu Fuß aktiv.

Patrick Gausrab trug den Bericht der Herrenmannschaft vor. In der sechsten Saison als Spielgemeinschaft Dittwar/Heckfeld schaffte man den Aufstieg in die Kreisliga. Aktuell belegt die Mannschaft den letzten Tabellenplatz. Die Planungen für die Saison 2023/24 laufen. Thomas Lotter bleibt Spielertrainer. Ihm zur Seite stehen weiterhin Marek Rosinski und Manuel Both.

Über die Damenmannschaft berichtete Janin Faulhaber. Die Saison 2021/22 lief sportlich gesehen sehr gut. Es wurde der Aufstieg in die Verbandsliga gefeiert. Leider mussten verletzungsbedingt oder aufgrund Umzug einige Spielerinnen verabschiedet werden. Dafür kamen Spielerinnen aus der B-Jugend von Tauberbischofsheim und anderen Vereinen dazu. Deshalb wurde kurzfristig eine zweite Mannschaft in der Kleinfeldstaffel der Landesliga gemeldet. Das bisherige Trainer- und Betreuerteam wird durch Mathias Spies unterstützt.

Nachdem der Vorstand entlastet wurde, folgten die Neuwahlen. Als Vorsitzender Verwaltung wurde Mathias Lotter, als Kassenwartin Stefanie Lotter, als Jugendleiter Nils Lotter, als Abteilungsleiter Fußball Patrick Gausrab und als Abteilungsleiterin Turnen Angelika Fast einstimmig gewählt. Einstimmig bestätigt wurden Herbert Lotter und Tobias Zegowitz als Kassenprüfer und Klaus Ditter als Fähnrich.

Es folgten Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft durch den Vorsitzenden Mathias Lotter.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Susanne Both, Corinna Ditter, Martina Ditter, Anette Schwarz, Manuela Ditter, Robert Weber, Waltraud Krötz, Franz-Steffen Dörr, Janik Layer, Kathrin Rack, Christian Rack, Ortrud Weber, Antja Vonier.

Für 40 Jahre: Susanne Hammrich, Eva Kaiser, Margit Lotter, Ulrike Lotter, Hedwig Maninger, Walter Soutschek, Susanne Stephan, Birgit Zegowitz, Martin Maninger.

Für 50 Jahre: Waltraud Bartholme, Edeltraud Both, Anna-Maria Both, Eugen Fast, Thomas Holler, Isolde Lotter, Irmtraud Lotter, Marianne Lotter, Monika Reinhart, Elfriede Rudolf, Rosemarie Schüßler, Joachim Spies, Maria Stephan, Christel Zegowitz, Martina Withopf.

Für 60 Jahre: Gerhard Noll, Michael Rack.

Für 70 Jahre: Friedrich Duchon, Walter Holler, Kurt Lotter, Johann Rudolf - alle Gründungsmitglieder der Abteilung Fußball.

Karlheinz Riehle vom Main-Neckar-Turngau ehrte folgende Übungsleiterinnen für ihr langjähriges Engagement: Silberne Ehrennadel: Angelika Fast, Ingrid Spies, Waltraud Krötz. Goldene Ehrennadel: Edeltraud Both.