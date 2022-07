Rotary-Club spendet für das SBBZ

Tauberbischofsheim. Bevor Schüler und Lehrkräfte in die wohlverdienten Sommerferien gingen, gab es am kürzlich eingeweihten Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Tauberbischofsheim noch ein großzügiges Geschenk: Der Rotary-Club Tauberbischofsheim übergab an SBBZ-Leiterin Sabine Stahr-Busch einen Scheck über 2500 Euro. Mit diesem Geld soll ein Wasserspender für die nagelneue Schule angeschafft werden. Das Bild zeigt (von links) die Rotarierinnen Nina Warken, Heike Kuhn und Zita Funkenhauser mit SBBZ-Rektorin Sabine Stahr-Busch. Bild: Sabine Holroyd

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1