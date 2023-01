Tauberbischofsheim/Wertheim. Das Puppentheater für Kinder der Familie Maatz kombiniert seit vielen Jahren Tradition und Moderne und bringt jedes Jahr ein neues Stück auf die Theaterbühne. Bereits seit mehreren Generationen begeistern die Puppenspieler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Region ist demnächst das neue Stück „Pettersson und Findus“ zu sehen: Am 20. Januar um 15.30 Uhr im Arkadensaal in Wertheim sowie am 28. Januar um 15.30 Uhr im Winfriedheim Tauberbischofsheim. Geeignet ist das Stück für Kinder ab zwei Jahren. Dauer der Show: 60 Minuten. Der Kartenvorverkauf startet 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse. Bild: Puppentheater

