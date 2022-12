Posten des Vorsitzenden ist vakant geblieben

Tauberbischofsheim. Die Mitglieder der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim trafen sich zur jährlich stattfindenden Hauptversammlung, um nicht zuletzt auf Geleistetes und Ereignisse im vergangenen Jahr zurückzublicken und einen neuen Vorstand zu wählen.

Beim Totengedenken gedachten die Mitglieder besonders Alfred Baumann, Träger des Bundesverdienstkreuzes, aktiver Naturschützer und über 40 Jahre Vorsitzender der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim, sowie Udo Fehringer, der sich mit viel Engagement, Sachverstand und Herz einsetzte und zu dessen Verdienst unter anderem die Ausweisung der artenreichen Brachenleite in Tauberbischofsheim als Naturschutzgebiet zählt.

Besonders erfreulich ist der Rückblick auf zahlreiche gelungene Arbeitseinsätze zur Pflege der Schutzgebiete und Streuobstwiesen, die vielfältigen naturkundlichen Wanderungen sowie auf die erfolgreiche Aktion „Flachsbrechen – Wie man früher Kleidung herstellte“.

Für die Neuwahlen und die Umsetzung der Ziele im kommenden Jahr stand die Vorsitzende der letzten zehn Jahre Monika Becker nicht mehr zur Verfügung. Sie hat ihr Amt bereits im September 2022 niedergelegt. Auch Berthold Keller, der über 30 Jahre die finanziellen Geschicke des Vereins als Kassenwart leitete, wünschte sich eine Ablösung. Zudem stand Irmgard Wernher-Lippert, die das Amt der Schriftführerin drei Jahre inne hatte, nicht mehr zur Wahl.

Neuer und alter zweiter Vorsitzender ist Gerhard Lippert. Der Tauberbischofsheimer hat das Amt seit über zehn Jahren inne. Aufgrund der Nichtbesetzung des Vorsitzes führt er den Verein an. Neu in den Vorstand gerückt sind, nach einstimmiger Wahl: Stefan Konietzny als neuer Kassenwart. Als neue Schriftführerin wurde Dr. Angelika Füting-Lippert ebenfalls einstimmig gewähl. Neben den beiden neuen Gesichtern im Vorstand bringen Berthold Keller und Jürgen Bach weiterhin ihre umfangreichen Erfahrungen als Beisitzer mit ein. Als Kassenprüfer wurden Helmut Wüst und Alfred Schäufler in ihren Ämtern bestätigt. Als Referenten stehen Volkhard Bauer, Markus Gurrath, Christoph Häfner und Irmgard Wernher-Lippert dem Vorstand mit ihrem vielfältigen und umfangreichen Wissen beratend zur Seite. Herbert Vath bleibt weiterhin Hüttenwart.

Mit dem neuen Führungsteam ist die Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim bereit Bestehendes fortzuführen und sich neuen Aufgaben zu stellen. Ein zentrales Ziel ist es, die gehäuften Rodungen in und um Tauberbischofsheim nicht nur anzuprangern, sondern diese konstruktiv zukünftig zu verhindern. Dazu stehe man im Kontakt mit der Bürgermeisterin und anderen ansässigen Vereinen heißt es aus dem Vorstand.

Zudem möchte die Nabu-Ortsgruppedie Stadt motivieren, mit einer Umgestaltung der beiden Kreisel in Tauberbischofsheim mit gutem Beispiel für Vorgartenbesitzer voranzugehen. nabu