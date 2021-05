Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tag der Pflegenden - Auch Pflegende aus dem Main-Tauber-Kreis beteiligten sich am Krankenhaus in Tauberbischofsheim an der bundesweiten Aktion Pflegende in Tauberbischofsheim zeigen Gesundheitspolitik die „Rote Karte“

So geht es nicht weiter: Das machten rund 25 Mitarbeiter mit einer Aktion am Mittwoch vor dem Krankenhaus in Tauberbischofsheim deutlich. Sie zeigten der Gesundheitspolitik die „Rote Karte“.