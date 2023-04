Nachhaltig kochen mit Kids

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt bietet am Mittwoch, 26. April, von 14.30 bis 17.30 Uhr unter dem Titel „Nachhaltig kochen mit Kindern“ eine Präsenzfortbildung für pädagogische und hauswirtschaftliche Fachkräfte in der Kinderbetreuung an. Das Seminar findet in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamtes, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim statt.

Pädagogische Kochtage sind in vielen Kindertagesstätten eine willkommene Abwechslung im Wochenablauf. Es bietet sich an, die Themengebiete „Nachhaltigkeit“ und „Lebensmittelverschwendung“ an den Kochtagen aufzugreifen, um bei den Kindern schon früh ein Verständnis dafür zu wecken.

Die Fortbildung ist in einen theoretischen und einen praktischen Part aufgeteilt. Die Teilnehmer erhalten Hintergrundwissen über nachhaltige Lebensmittelauswahl sowie praktische Ideen und Methoden, um das Erlernte im Kita-Alltag umzusetzen. Im praktischen Teil liegt der Fokus auf Hülsenfrüchten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt in ihren Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kindertagesstätten, dass Hülsenfrüchte mindestens einmal in der Woche auf dem Speiseplan stehen sollten. Die Teilnehmer werden selbst aktiv und lernen kreative Rezepte jenseits von Linsen und Spätzle kennen.

Die Veranstaltung kann als Fortbildung für das Zertifikat für die Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) anerkannt werden. Daher sind besonders Kindertageseinrichtungen im Landkreis willkommen, die sich im Zertifizierungsprozess zum BeKi-Zertifikat befinden. Es können aber auch allen anderen Interessierten teilnehmen.

Eine Anmeldung ist bis Montag, 24. April, erforderlich und wird per E-Mail an LWA-Veranstaltung@main-tauber-kreis.de(„Nachhaltig kochen mit Kindern“ im Betreff angeben) oder unter Telefon 07931/48276307 entgegengenommen.