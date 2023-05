Leuchtende Farben und frische Bildmotive

Tauberbischofsheim. Helle, leuchtende Farben, mehrteilige, großformatige Werke und frische Bildmotive von der Künstlerin Astrid Böer aus Königshofen sind in der 21. Ausstellung der Bürogalerie „Architektur und Kunst“ in den Räumen von Schreiner Architekten ausgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vernissage zur Ausstellung „KunstPause“ besuchten zahlreiche Gäste auf den Laurentiusberg. Klaus Schreiner freute sich, mit der Vernissage und der Ausstellung mit neuem Format wieder ohne Einschränkungen mit Gästen feiern zu können. Seit der ersten Vernissage 2009 seien stetig weitere interessante Künstler für die nun 21. Ausstellung begeistert worden.

„Es macht mich stolz, dass wir mit unserer Bürogalerie so viele Künstler und Gäste hier in den letzten 14 Jahren zu Gast hatten“, so Schreiner. „Architektur und Kunst“ wecke noch immer das Interesse von Besuchern.

Mehr zum Thema „Ton in Ton spielend“ Jahre in Wertheim auf acht Minuten und zwölf Sekunden reduziert Mehr erfahren

Mit dem neuen Ausstellungsformat „Architektur und Kunst + Wein“ möchte man den Gästen zu den bildhaften Eindrücken der gestalterischen Kunst auch die handwerkliche Weinbaukunst mit Rebensäften aus der Region präsentieren. Klaus Schreiner freut sich, dass er den Weinbauer Jochen Ruthardt für eine Weinverkostung zur Ausstellungseröffnung habe gewinnen können.

Fundiert und prägnant, untermauert mit hohem Fachwissen stellte Ruthardt amüsant die von ihm ausgesuchten Weißweine und einen Rotwein vor. Die Verbindung von Architektur und Kunst plus Wein inspiriere, rege Gedanken und Gaumen an und führe damit zum Dialog, so Klaus Schreiner.

Inspirierende Kreativität

Man freue sich immer auf kreative Künstler und Winzer sowie interessierte Besucher in den Büroräumen, forderte Klaus Schreiner seine Gäste auf, auch Freunden und Bekannten den Besuch der Bürogalerie zu empfehlen. „Wir freuen uns, wenn sich interessierte Künstler sowie Winzer für künftige Ausstellungen bei uns melden.“

Künstlerin Astrid Böer und Weinbautechniker Jochen Ruthardt wurden von Silke Stoermer in kurzweiliger Form den Besuchern vorgestellt. Neben ihrem Beruf widmet sich Astrid Böer in ihrer Freizeit seit über 20 Jahren den gestalterischen Künsten und der Malerei. In zahlreichen Workshops bei renommierten Künstlern verfeinert und perfektioniert die passionierte Hobbykünstlerin stetig sowohl ihre Techniken als auch die gewählten Materialien. Die gesammelten Erfahrungen und Fertigkeiten gibt Astrid Böer dann auch in ihrem 1876 erbauten Künstlerhaus „House of Art“ in Bad Mergentheim mit eigenen Malkursen und Art-Workshops an die Teilnehmenden weiter.

Astrid Böer findet ihre kreative Kunstpause, indem sie den Alltagsstress einfach überpinselt. Ihre meist abstrakten, in frischen, bunten und leuchtenden Farben gefertigten Bildmotive lassen jedem Betrachter Freiräume für jeweils eigene Fantasien und Interpretationen.

Die ausgestellten, käuflichen Exponate mit ihren verschiedenen Größen, Farben und Techniken warten nun in der Bürogalerie von Schreiner Architekten auf möglichst viele Besucher.