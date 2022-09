Tauberbischofsheim. Laufen und etwas Gutes dabei tun – nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern vor allem für andere, notleidende Menschen – was für eine tolle Kombination, besonders in Zeiten des Krieges in Europa.

Das dachten sich Ende des vergangenen Schuljahres die SMV-(SchülerMitVerantwortung)Lehrer des Schulzentrums am Wört – und stellten ein dazu passendes Projekt auf die Beine.

Die Kolleginnen Geier, Tanriverdio und Wengel schafften es, einen Spendenlauf für alle interessierten Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse zu organisieren.

Kinder und Jugendliche begeistert

Viele der Kinder und Jugendlichen waren sofort begeistert und meldeten sich gerne an. Spender im Familien- und Bekanntenkreis, die sich bereiterklärten, pro gelaufener Runde einen bestimmten Betrag zur Verfügung zu stellen, wurden gesucht und gefunden.

Dann ging die schweißtreibende „Arbeit“ los: eine halbe Stunde bei sommerlichen Temperaturen laufen und so viele Runden wie möglich absolvieren.

Das klappte – und zwar richtig gut: Fast 3000 Euro, ganz genau 2961,76 Euro, wurden durch die sportliche Betätigung angehäuft. Und wohin das Geld fließen sollte, das war bereits klar. Freuen durfte sich der „Round Table Tauberbischofsheim“, eine wohltätige Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Lebensfreude mit jenen Menschen zu teilen, die nicht vom Glück geküsst sind und sich in schwierigen Notsituationen befinden; wie eben im Moment die Menschen in der Ukraine, die durch den „Hilfskonvoi für die Ukraine“ mit lebensnotwendigen Hilfsgütern versorgt werden.

Knapp 3000 Euro können gut dabei helfen, weitere Lkw auf dem Weg ins Grenz- und nahe Kriegsgebiet anhand der Bedarfslisten aus den betroffenen Regionen vollzuladen.

„Erlaufene“ Summe übergeben

Dazu wurde nun zu Beginn dieses Schuljahres der Spendenscheck über die erlaufene Summe von Maja Wirths und Maximilian Karl, den beiden Schülersprechern des Schulzentrums, von Rektor Wamser und den SMV-Lehrerinnen Wengel und Tanriverdio an eine Abordnung des „Round Table Tauberbischofsheim“ mit ihrem Vorsitzenden Björn Progl übergeben.

Dieser freute sich über die großzügige Spende und versprach, dass die finanzielle Hilfe auch dort ankommen wird, wo sie wirklich benötigt werde.